俳優保田泰志（51）が1日までにXを更新。昨年5月に膵臓（すいぞう）がんのステージ4と診断されていたことを明かした。

「ご報告です 昨年5月に膵臓癌のステージ4と診断され、余命宣告を受けておりました」と報告。「手術不可にて抗がん剤による治療を続けておりましたが、幸い奏効しまして腫瘍が縮小及び肝臓への転移が消失し、今年3月に手術を行いました。今は再発防止に向けて、抗がん剤治療を再開しております」と記述。

続けて別の投稿で「膵臓癌のステージ4は、5年生存率が1桁となかなか厳しい状況ではありますが、気持ちは負けずにこれからも日々を大切に重ねて、必ず乗り越えて克服します」と力強く宣言。「いつも支えてくださる皆様に心から感謝しております。俳優業も一層精進してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

事務所の公式サイトによると、身長187センチ。映画「ババンババンバンバンパイア」（浜崎慎治監督）やフジテレビ系連続ドラマ「アンメットある脳外科医の日記」（24年4月期）やTBS系日曜劇場「アンチヒーロー」（24年4月期）に出演していた。