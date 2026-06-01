アイスランド戦の出場メンバー22選手を5段階査定

日本代表（FIFAランク18位）は5月31日、東京・国立競技場でアイスランド代表（同75位）と対戦し、1-0で勝利した。

出場した22選手を5段階評価（最高が5つ星★★★★★）で査定した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎）

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＜GK＞

■鈴木彩艶（パルマ）＝★★★★☆（→後半38分OUT）

ピンチは少なかったが、前半終了間際には相手の左足シュートをしっかりセーブ。W杯に向けて頼もしいパフォーマンス

■早川友基（鹿島アントラーズ）＝出場時間が短く採点なし（←後半38分IN）



＜DF＞

■吉田麻也（LAギャラクシー）＝★★★★★（→前半14分

OUT）

3年半離れていたとは思えないほど違和感なくプレー。エアバトルの圧倒的な強さ、正確なロングパスなど存分に持ち味を発揮。前半14分までのMVP

■板倉 滉（アヤックス）＝★★★☆☆（→後半28分OUT）

吉田が交代した後は3バックの中央に入った。持ち味の攻め上がる場面はなかったが、無難にプレー。コンディションはまだまだ上がるはず



■冨安健洋（アヤックス）＝★★★★☆（→後半38分OUT）

2024年6月以来の代表戦。スピード、フィジカル、攻撃センスと別格の存在感を放った。頼もしい男が帰ってきた

■伊藤洋輝（バイエルン）＝★★★☆☆（←前半14分IN）

本来の出来ではなかったが、前半44分のカバーリングなど要所は締めていた。

■渡辺 剛（フェイエノールト）＝★★★☆☆（←後半28分IN）

ヘディングなど対人の強さを発揮。攻撃でも高い位置を取り、後方から支援した。

■谷口彰悟（シント＝トロイデン）＝出場時間が短く採点なし（←後半38分IN）

＜MF＞

■遠藤航（リバプール）＝★★☆☆☆（→ハーフタイムOUT）

足に違和感があり、大事を取って予定より早く交代。3か月半ぶりの実戦でミスも目立ったが、何よりプレーできたことが収穫

■田中碧（リーズ）＝★★★☆☆（→後半28分OUT）

ボールを引き出そうと、DFラインにも顔を出してボールを受けた。前半16分には上田の決定機を演出したが、守備では軽い対応の場面も

■中村敬斗（スタッド・ランス）＝★★★★☆（→後半28分OUT）

前半は左WB、後半は左シャドーでプレー。久保や伊東との連係で積極的にゴールを狙い、チーム最多3本のシュートを放った。

■伊東純也（ゲンク）＝★★★☆☆（→ハーフタイムOUT）

三笘が不在の左シャドーで先発。中村や久保とのコンビネーションで崩そうとする姿勢は見えた。ただ右に比べると、スムーズさは課題

■堂安律（フランクフルト）＝★★☆☆☆（→ハーフタイムOUT）

右WBで出場。久保との連係で守備陣を崩すシーンもあったが、中に切れ込む場面は少なく、良さを発揮できていなかった

■久保建英（レアル・ソシエダ）＝★★★☆☆（→後半38分OUT）

ポジションこそ右シャドーだが、自由自在に動き回り、幾度も決定機を演出した。だが前半途中には攻撃が停滞する時間もあった

■瀬古歩夢（ル・アーブル）＝★★★★★（←後半1分IN）

この試合で最大の収穫。ボランチに入り、守備はもちろん、鋭い縦パスで攻撃のスイッチ役に。終盤にはアンカーで相手の攻撃の芽を摘み、無失点勝利に貢献した。MVP

■長友佑都（FC東京）＝★★★☆☆（←後半1分IN）

左WBで出場。積極的な仕掛けからCKを獲得したり、クロスを右足ボレーで合わせるなど、この日は攻撃でアピールした

■菅原由勢（ブレーメン）＝★★★★☆（←後半1分IN）

セットプレーのキッカーに、ロングスローワーも務めた。極め付けはピンポイントクロスで決勝点をアシスト。お見事

■後藤啓介（シント＝トロイデン）＝★★☆☆☆（←後半28分IN）

この日は前線ではなく、シャドーでテスト。ボールに絡む機会は少なかったが、守備でもしっかり貢献しようとする姿勢は見えた

■塩貝健人（ヴォルフスブルク）＝★★☆☆☆（←後半28分IN）

2トップの一角で出場。攻撃では空回りする場面も見られたが、猛烈なプレスバックからボールを奪ったシーンなど“ギラギラ感”は健在

■佐野海舟（マインツ）＝出場時間が短く採点なし

（←後半38分IN）

＜FW＞

■上田綺世（フェイエノールト）＝★★★☆☆（→ハーフタイムOUT）

2週間ぶりの実戦で本来のキレではなかったが、要所でのポストプレーは「さすが」の一言。前半16分には連係からゴールに迫る場面も

■小川航基（NECナイメヘン）＝★★★★★（←後半1分IN）

菅原のクロスを“点”で合わせ、アイスランドのゴールをこじ開けた。後半18分にも鋭いシュートを放つなど、積極的なプレーを披露した（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）