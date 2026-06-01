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【台風近づく沖縄は大荒れ】
台風6号は強い勢力で、今夜、沖縄に最も近づく見込みです。暴風や大雨、高波、高潮に警戒が必要で、大荒れの天気となるでしょう。瞬間的には50メートルの猛烈な風が吹いて、電柱が倒れたり、建物の一部が広範囲に飛散する恐れもあります。予想される24時間降水量は多い所で300ミリ。不要不急の外出を避け、安全を確保してお過ごしください。

【晴れる地域は厳しい暑さで北海道でも真夏日に】
東日本、北日本は一日よく晴れて気温が上がります。特に関東地方で高く、群馬県の桐生市は36℃の予想です。東京都心は31℃の予想で、2日連続の真夏日となるでしょう。北海道でも暑く、札幌で31℃まで上がる見込みです。平年より10℃も高くなるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:31℃　釧路　:19℃
青森　:29℃　盛岡　:32℃
仙台　:29℃　新潟　:30℃
長野　:32℃　金沢　:30℃
名古屋:31℃　東京　:31℃
大阪　:30℃　岡山　:30℃
広島　:30℃　松江　:32℃
高知　:28℃　福岡　:30℃
鹿児島:28℃　那覇　:28℃

【あすから本州でも荒れた天気】
台風はあすの午前中、奄美地方に最も近づき、夜には九州や四国に接近する見込みです。西日本ではあすが荒れた天気のピークとなり、東日本ではあさって雨風が強まるでしょう。大雨や暴風、高波に警戒をし、竜巻などの激しい突風にもお気をつけください。