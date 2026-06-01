【台風近づく沖縄は大荒れ】

台風6号は強い勢力で、今夜、沖縄に最も近づく見込みです。暴風や大雨、高波、高潮に警戒が必要で、大荒れの天気となるでしょう。瞬間的には50メートルの猛烈な風が吹いて、電柱が倒れたり、建物の一部が広範囲に飛散する恐れもあります。予想される24時間降水量は多い所で300ミリ。不要不急の外出を避け、安全を確保してお過ごしください。

【晴れる地域は厳しい暑さで北海道でも真夏日に】

東日本、北日本は一日よく晴れて気温が上がります。特に関東地方で高く、群馬県の桐生市は36℃の予想です。東京都心は31℃の予想で、2日連続の真夏日となるでしょう。北海道でも暑く、札幌で31℃まで上がる見込みです。平年より10℃も高くなるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :31℃ 釧路 :19℃

青森 :29℃ 盛岡 :32℃

仙台 :29℃ 新潟 :30℃

長野 :32℃ 金沢 :30℃

名古屋:31℃ 東京 :31℃

大阪 :30℃ 岡山 :30℃

広島 :30℃ 松江 :32℃

高知 :28℃ 福岡 :30℃

鹿児島:28℃ 那覇 :28℃

【あすから本州でも荒れた天気】

台風はあすの午前中、奄美地方に最も近づき、夜には九州や四国に接近する見込みです。西日本ではあすが荒れた天気のピークとなり、東日本ではあさって雨風が強まるでしょう。大雨や暴風、高波に警戒をし、竜巻などの激しい突風にもお気をつけください。