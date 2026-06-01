『銀河の一票』第7話、あかり（野呂佳代）が「封印された過去」打ち明ける【あらすじ】
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第7話が、きょう6月1日に放送される。
【場面カット】出馬表明会見に臨むあかり＆茉莉
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
第6話では、あかりの知名度アップを図る茉莉が、暴露系YouTuber・透（渡邊圭祐）に協力を依頼。透の提案で、“仕込み”の“ぶつかりおじさん”をあかりが退治する生配信を行うが、現場には本物の通り魔が現れ、透が刺されてしまう。パニック状態に陥り、茉莉や自分自身にナイフを突き出した通り魔に対して、あかりは必死に声をかける。
■第7話あらすじ
「都知事になるの！」――。透（渡邊圭祐）を刺してパニックになった通り魔に声をかけるうちに、都知事選に打って出ることをとっさに明かしてしまったあかり。その姿を捉えた動画は瞬く間にネット上で拡散され、体を張ってあかりを守る茉莉も注目の的に。さっそくSNSでは、ド派手な“出馬表明”をぶち上げた謎の2人の正体を特定しようとする動きが始まる。
折しも、五十嵐（岩谷健司）と蛍（シシド・カフカ）が進めていた民政党への切り崩し工作が実を結び、幹事長・鷹臣（坂東彌十郎）に反発する都連会長の葛巻（堀部圭亮）らが離党届を提出。メディアでの歯に衣着せぬ発言で人気を集めるAI企業社長・風間藍生（梶裕貴）を都知事候補に担ぎ出し、流星（松下洸平）と対決する構えをあらわに。選挙戦への関心は一気に高まっていた。
そんな中で、鷹臣の娘である茉莉があかりをサポートしていると世間に知れ渡れば、父娘の対立を嗅ぎつけたマスコミが押し寄せるのも時間の問題――。そう考えた「チームあかり」の面々は緊急会議を開き、今後の対策を練り直すことに。取材に備えた想定問答を考えるなか、あかりが「話しとかなきゃいけないことがある」と切り出し、自身の“封印された過去”を打ち明ける。
【場面カット】出馬表明会見に臨むあかり＆茉莉
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
■第7話あらすじ
「都知事になるの！」――。透（渡邊圭祐）を刺してパニックになった通り魔に声をかけるうちに、都知事選に打って出ることをとっさに明かしてしまったあかり。その姿を捉えた動画は瞬く間にネット上で拡散され、体を張ってあかりを守る茉莉も注目の的に。さっそくSNSでは、ド派手な“出馬表明”をぶち上げた謎の2人の正体を特定しようとする動きが始まる。
折しも、五十嵐（岩谷健司）と蛍（シシド・カフカ）が進めていた民政党への切り崩し工作が実を結び、幹事長・鷹臣（坂東彌十郎）に反発する都連会長の葛巻（堀部圭亮）らが離党届を提出。メディアでの歯に衣着せぬ発言で人気を集めるAI企業社長・風間藍生（梶裕貴）を都知事候補に担ぎ出し、流星（松下洸平）と対決する構えをあらわに。選挙戦への関心は一気に高まっていた。
そんな中で、鷹臣の娘である茉莉があかりをサポートしていると世間に知れ渡れば、父娘の対立を嗅ぎつけたマスコミが押し寄せるのも時間の問題――。そう考えた「チームあかり」の面々は緊急会議を開き、今後の対策を練り直すことに。取材に備えた想定問答を考えるなか、あかりが「話しとかなきゃいけないことがある」と切り出し、自身の“封印された過去”を打ち明ける。