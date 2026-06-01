あるぞドラフト1位競合　明治大の「ネクスト近本」　榊原七斗にスカウト高評価

走攻守揃った榊原の人気は高まりそうだ(C)産経新聞社

ドラフト戦線では評価されにくい「左打ちの外野手」。ついつい順位が下がりがちですが、この男に関しては全く問題なさそうです。

明治大が誇る走攻守3拍子揃った万能外野手・榊原七斗です。兵庫の名門・報徳学園では投打二刀流のサウスポーとして活躍。明治大に進学後は外野手に専念すると、その打棒が開花。昨年は侍ジャパン大学日本代表に選出され、2番打者として打率.333の好成績を残し、日本の5戦全勝優勝に貢献しました。

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アマチュア野球の取材歴が長いスポーツ記者は、その実力について太鼓判を押します。

「榊原を獲得できたチームは、即戦力として来季の開幕スタメンで起用することになるでしょう。バットコントロールの巧みさなど、打撃面が特に評価されていますが、センターの守備がピカイチ。守れる選手はプロでも早い段階で1軍に起用されます。俊足ゆえに守備範囲も広く、将来的には侍ジャパントップチームの外野の一角を担う可能性も十分でしょう」

そのプレースタイルは、阪神の近本光司を彷彿とさせると、前述の記者は言うのです。

「榊原も上背はなく、公称173センチです。しかし171センチで同じ左投げ左打ちの近本同様、パワーを秘めている。榊原はリーグ戦で通算11本塁打をマークし、3年春のシーズンは4発を叩き込みました。近本のように長打も打てるリードオフマンとして、プロでは重宝されることでしょう」