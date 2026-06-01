◆米大リーグ ガーディアンズ４―９レッドソックス（３１日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が３１日（日本時間６月１日）、敵地・ガーディアンズ戦に「４番・左翼」でスタメン出場し、同点の７回の４打席目に２試合連続打点となる勝ち越しの２点適時打を放つなど、５打数２安打２打点でチームの勝利に貢献した。

３打席目までは凡退していた吉田。１点をリードしていた５回の守備では、１死二塁からラミレスの飛球を見失って走者の生還を許すミス（記録は適時二塁打）が出た。それでも４―４の同点で迎えた７回２死満塁のチャンスで、左腕のヘリンから中前へ勝ち越しの２点適時打。このイニングの６得点につなげ、貴重な一打となった。

試合後の現地放送のインタビューで吉田は「（守備のミスを）一応切り替えてはいたけど少なからず頭にはありましたし、その前にウィリー（アブレイユ）がいい打席（押し出し四球）でつないでくれたので、また追加点を取れてよかったです。初球スイングをしてボールで空振りだったけど、ある程度あそこで１球をしっかり振れたのはよかった。その次甘いところを打ち返せてよかった」とホッとしたように振り返った。

吉田は今季、チームの外野や指名打者の選手がやや飽和状態なこともあって、チームはこの試合が５８試合目だが、出場は４１試合目。スタメン出場は２７試合目のみと厳しい立場に置かれている。左翼でのスタメンは４試合目。守備ではミスも出たが、バットでしっかりと起用に応えた。