1992年から放送された人気番組『ウゴウゴ・ルーガ』の「ルーガちゃん」こと小出由華さん。3歳のころから子役として活動していた小出さんですが、人気番組に出演し笑顔を振りまく裏で、学校生活では壮絶な体験をしていました。

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午前2時に迎えのタクシーに乗ってスタジオへ

3歳のころから子役として活動していた小出由華さん

── 子役時代は、かなり忙しかったそうですね。

小出さん：『ウゴウゴ・ルーガ』の生放送がある日は午前2時に迎えが来て、ランドセルを背負ったままタクシーでスタジオへ行っていました。収録が終わったら、そのまま学校へ行きました。長いと帰宅が深夜になることもあって、2～3時間しか寝られない日もありました。

── 当時はまだ小学校低学年ですよね。

小出さん：『ウゴウゴ・ルーガ』に出演していたころは6歳でした。うちの上の子は今8歳なんですけど、「私は6歳で生放送に出演していたんだ」と思うと、自分でもびっくりします。

──「やめたい」と思ったことはなかったのですか。

小出さん：それが一度もなかったんです。オーディションで、テレビの中のキャラクターと会話する審査があったんですけど、それが楽しくて。「絶対受かりたい！」って仏壇にお願いを書いたくらい（笑）。スタッフさんたちも和気あいあいとしていて、「こんな世界があるんだ」ってワクワクしていました。

人気絶頂で番組終了したときの本音は

── その後、『ウゴウゴ・ルーガ』は社会現象になりました。

小出さん：CGを使った番組としてはかなり先駆けだったので、他局の方や海外の方まで見学に来ていました。流行語大賞をいただいたり、エンディング曲が音楽の教科書に載ったりもしたんですよ。

1年半くらいで番組が終わってしまったときは、「え、終わるの？」って信じられなかったです。毎日会っていたスタッフさんや共演者のみなさんと会えなくなるのが、本当に寂しくて。人気絶頂のときだったので、周りの人たちも「もっと見たかった」「こんなに人気があるのになんで？」と言ってくれました。

── 番組が終わった理由はご存じでしたか。

小出さん：当時は知らなかったんですけど、最近になってプロデューサーさんのインタビューで、スタッフが限界だったと知りました。たしかに、スタジオの隅で寝ている人がいたり、生放送に来られない人がいたり…。それを番組でネタにしていましたね。スタジオに泊まって作業するのは当たり前でしたし、私たち出演者より睡眠時間が短かったと思います。スタッフさんたちもギリギリだったんです。

今は、出演者もスタッフもそこまで無茶な働き方をしなくなりましたよね。子役の子が18時とか19時に帰るのを見ると、ホッとします。

「人間って怖い」とすら感じたいじめの記憶

── いっぽうで、学校生活はとてもつらかったそうですね。

小出さん：小学校から中学校卒業まで、ずっといじめられていました。撮影でセットした髪のまま登校すると「（ヘアスプレーが）臭いんだよ」と言われたり、校門前でヤンキーみたいな子が待ち伏せしていて「ルーガを出せ」って絡まれたり。バッグを踏まれ、机はグチャグチャにされ、挙げ句の果てには自分が載っている雑誌を目の前で破られたこともありました。

でも、学校では「死ね」と暴言を吐かれるのに、一歩外へ出て知らない人から「ルーガちゃんじゃない」って声をかけられると、いじめていた子たちが急変して。突然、腕組みをしてきて仲よしのふりをするんです。「人間って怖いな」と、小学生ながらにそう思っていました。

── 親御さんには相談していたのですか。

小出さん：できなかったです。きょうだいは普通に友達がいるのに、自分だけいないのが恥ずかしいと思ってしまって。

── そうだったんですね。でも、それだけの状況であれば、学校もいじめに気づいていたのではないでしょうか。

小出さん：掲示物に画鋲を刺してクシャクシャにされているのを先生たちは知っていたはずなんですけどね。見て見ぬふりをしていました。しばらくして親がいじめを知ることになり、学校の先生に相談してくれたんです。でも、面談では先生に「いじめられたくないなら仕事を辞めなさい」と言われました。

── それはつらいですね。

小出さん：「もう学校へ行きたくない」と思いましたが、親には「立ち向かって強くなれ」という考えがあったようです。転校についても考えてくれていたようですが、「この仕事をしている限り、どこへ行っても同じようなことは起こり得る。だから、乗り越える力を身につけたほうがいい」と考えたようで…。でも、私が大人になってから「今思えば、あのとき学校を休ませればよかったと後悔している」と話していました。

母と私、担任、そして加害児童で話し合いの場も設けましたが、状況が大きく変わることはありませんでした。そんななか、姉が「次に何か言われたら、相手をぶん殴っていいよ。責任は私が取るから」と言ってくれたんです。「もう我慢しなくていいんだ」って思えた瞬間、心がふっと軽くなりました。

もちろん本当に殴ったわけじゃないですけど、「いざとなったら反撃していいんだ」と思ったら気が楽になって。「今日は何されるかな」「証拠写真撮っておこうかな」なんて思えるほど、気持ちに余裕が持てるようになりました。

── 中学卒業後、いじめの加害者と再会したことはありましたか？

小出さん：ないです。しれっと同窓会に誘われたことがありましたが、もちろん行きませんでした。向こうは忘れているかもしれませんが、いじめられた側は一生、当時の出来事を忘れられないんですよ。

でも、あの経験があったから、人の心の痛みが少しはわかるようになったかな、と今は思っています。

「学校だけが世界じゃない」と伝えたい

高校生時代の小出さん

── 高校では通信制に通ったことで、いじめはなくなったそうですね。

小出さん：はい。高校は通信制を選んだので毎日通う必要はなくなりましたし、私と同じように仕事をしながら通っている人も多くて、いじめどころではなかったですね。60代で大学進学を目指している方や、病気と闘いながら通っている子もいました。みんな純粋に「勉強したい」という気持ちで来ていて、目がキラキラしているんです。

── 今、いじめで悩んでいる子に伝えたいことはありますか。

小出さん：どうしても学校へ行くことがつらいときは、無理をし続けなくてもいいと思います。私自身は当時、「学校へ行くしかない」と思い込んでしまい、どんどん自分を追い詰めてしまっていました。でも今は、オンライン授業やフリースクールなど、学び方や過ごし方にもさまざまな選択肢があります。そして、学校に限らず、今自分がいる世界だけがすべてではありません。今は苦しく感じていても、自分に合う場所や安心できる居場所、人との出会いは、この先たくさんあります。

ひとりで抱え込まず、「つらい」「苦しい」と感じていることを、誰かに相談してほしいです。「今いる環境だけで自分の価値が決まるわけではない」ということを、苦しんでいる子どもたちに知っていてほしいと思います。

壮絶ないじめに耐えて稼いだギャラの行方は…

── その後も芸能界で活躍されていきますが、大人になってから驚いた出来事があったそうですね。

小出さん：20歳を過ぎて、自分の預金通帳を初めて見たら、貯金が全然なかったんです。お金を使った記憶もない。ただ、子役の頃からお金の管理は親任せで、自分がいくらもらっていたのかも知りませんでした。

── 当時はお金のためだけに働いていたわけではなかったと思いますが、学校での壮絶ないじめに耐えながらも、必死に稼いだ大切なお金ですよね。

小出さん：ちょうどデンマークへの語学留学を考えていたので、「あのお金どうしたの？」って親に聞いたら、「ないよ！」って（笑）。どうやら医療系に進学した姉の学費として使われていたようで。そういえば姉が大学進学するときに、親に承諾書のようなものを書かされたことを思い出したんです。詳しくはわからないんですけどね。

── 怒りはなかったのですか。

小出さん：もちろん、モメましたよ（笑）。でも、そのことをずっと責め続けたり、憎み続けたりしてもしかたがないので、 「許す」というか、「過去の出来事として受けとめることも大事かな」と思うようにしています。それに、姉にはいじめられていた当時も今も、たくさん助けてもらっていますし、「あのときのお金は姉の人生を支えるために使われたんだ」と思えば、自分の気持ちも少し楽になりました。姉は卒業後も医療系の道に進んでいるので、いい投資になったのかなと思っています。

── 達観されていますね。

小出さん：芸能界の先輩には「よくグレずに育ったな」と言われます（笑）。



取材・文：林優子 写真：小出由華