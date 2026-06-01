【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ3／5月31日）

【実際の映像】ミラー吹っ飛ぶ豪快スライドの大激走

31日、WRCの2026年第7戦が日本の愛知県と岐阜県を舞台に行われた。競技最終日デイ3は朝から激戦が展開され、トヨタのGRヤリスがミラーを破損したまま豪快に力走するシーンが見られた。

昨季、現役最多となる過去9度のワールドチャンピオンを獲得したセバスチャン・オジエが日本にやってきた。今季も限定したラリーのみ出場するスポット参戦スタイルだが、悪条件を跳ね除ける勝負強さと安定感、クレバーな走りは衰え知らずで、昨年同様、ラリー・ジャパンでの優勝を虎視眈々と狙っている。

最終日デイ3を迎えた時点で、オジエのステージウィンはSS10のみだったが、コンスタントに上位タイムをマークして暫定2位につけていた。この日2つ目のステージ、SS16「レイクミカワコ（三河湖）」は道幅の狭い農道ステージで、「神ジャンクション」と呼ばれる名物コーナーを筆頭に直角コーナーが点在するタフな構成になっている。

ここで徐々にペースアップしていたオジエだったが、ステージ最終エリアの左コーナーで大きくバランスを崩した。解説の山本シンヤ氏によれば「水が横に流れていますね」ということで、オジエのマシンは濡れた路面を踏んでスライドしてしまったようだ。しかし、ここで持ち前の技術を駆使して横滑りを最小限に抑えると、オジエはその後も大激走を続け、トップの勝田貴元とわずか0.1秒のタイム差でフィニッシュした。

スタジオゲストの沢口愛華さんも思わず「ええ、滑ったのに！？」と驚いていたが、フィニッシュ後のマシンをよく見ると、ボディ左側のミラーが付いていない状態であった。驚きの大激走を見せた大ベテランに対し、視聴者も大興奮。「凄いよこのおじさん」「容赦ない」「滑ってるのにこれ」「滑って0.1の」「水なかったらオジェだったか」などのコメントが寄せられている。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）