「この宇宙は、膨張している」って、どうしてわかったのか…なんと、光と色で、これほど詳細にわかる「進化し続ける宇宙の姿」

夜空を見上げ、宇宙の果てを考えることと、物質の起源を探ることは、実は同じ問いにつながっているのかもしれません。

宇宙の始まりと物質の最小単位を円環として結ぶ 「ウロボロスの蛇」。その環は、宇宙誕生の謎（マクロ）と物質の根源である素粒子（ミクロ）が繫がっていることを示している……。

このウロボロスの蛇を手がかりに、 その接点に潜む究極の謎へ迫った1冊『宇宙のはじまりと素粒子 ウロボロスの蛇でたどる現代物理学』（講談社・ブルーバックス）は、最新の宇宙論と素粒子物理学が交わる地点をたどっていく一冊です。

本書は「夜空はなぜ暗いのか？」という素朴な問いから出発し、星や銀河の形成、さらに物質の根源である素粒子へ向かって、究極の謎へと迫っていきます。現代物理学がどのように世界をとらえようとしてきたのか。

今回は、遠ざかる遠方の銀河を発見したことから、膨張する宇宙の姿を明かしたエドウィン・ハッブルの功績を見ていきます。

＊本記事は、『宇宙のはじまりと素粒子 ウロボロスの蛇でたどる現代物理学」』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

宇宙は膨張している

宇宙では、いろいろなところで星が生まれて、成長し、やがて爆発などしてなくなり、その後にまた星が生まれるというようなことを繰り返してます。

星一つ一つの進化を詳しく観察（観測）することも楽しい学問ですが、残念なことに星の一生は人類の歴史よりも長いです。つまり、一つの星を観察し続けるだけでは、宇宙全体に対する統一的な進化を理解するための十分なデータにはなりえません。たくさんの星を観測して、たくさんの観測データから統一的な法則を見つけ出すというアプローチが重要です。

そして、このようなアプローチの研究をおよそ100年前に行い、ある一つの法則を見つけ出したのがエドウィン・ハッブルです。

セファイド変光星

ハッブルは「セファイド変光星」と呼ばれる星を数多く観測しました。セファイド変光星とは老齢期の星の一種で、とても特徴的な性質をもっています。図「セファイド変光星の性質」に示すように、セファイド変光星は、非常に規則正しく膨張と収縮を繰り返し、大きいときは明るく、小さいときは暗くなります。

つまり、明るくなったり、暗くなったりを非常に規則正しく繰り返しています。時間と共に明るさが変わるから「変光星」と呼ばれているわけです。なお、変光周期は数日程度のものもあれば1ヵ月以上のものもあります。

セファイド変光星にはもう一つ、重要な性質があります。それは、変光の周期を測ると、その本来の明るさ（絶対光度といいます）がわかるというものです。周期が長いものほど絶対光度が大きい（つまり明るい）星というわけです。

前回の記事でも触れましたが、星は近くで見るほど明るく、遠いほど見かけの明るさは減少します（暗くなります）。そして、見かけの明るさの減少度合いと距離の関係は計算できます（減少度合いは距離の2乗に反比例します）。

つまり、それぞれのセファイド変光星の見かけの明るさと変光周期を測れば、見かけの明るさと絶対光度を比べることができ、それぞれのセファイド変光星までの距離が計算できるというわけです。

さらに嬉しいことに、セファイド変光星は非常に明るい天体です。ですから、我々の住む天の川銀河から遠く離れた別の銀河内のものを観測して、そこまでの距離を測ることができます。

赤方偏移の発見

ハッブルは、セファイド変光星の観測を通して「赤方偏移」というものを発見しました。これは遠くの銀河ほど赤く見えるというものです。いったいどういうことなのでしょうか？

人間の目は光の波長を色として識別しており、図「光の色と波長」のように紫、青、緑、黄、橙、赤へと変わっていくにつれて、光の波長は長くなっていきます。一方、焚き火やガスコンロの炎がそうであるように、熱いものは光を発しています。これを熱放射と呼びます。太陽をはじめとする恒星はとても熱いから、その熱放射で光っているわけです。

さまざまな波長の光が混じり合った熱放射

そして図「熱放射と光の色」に示すように、熱放射はさまざまな波長の光が混じり合ったものであり、太陽の熱放射は光の三原色に相当する波長の光をまんべんなく含むので「白く」見えます（より正確な言い方をすれば、各波長ごとの強度比率が太陽と同じ場合に、人間の目は白色と認識します）。

さて、星から発せられたときには白い光だったものが、観測されるときに赤く見えるとはどういうことなのでしょうか？

遠ざかっているか赤く見える…遠ざかる遠方銀河の発見

星から発せられたときには白い光だったものが、観測されるときに赤く見えるというのは、波長の長い光ほど赤いわけですから、遠く離れた星の光が我々のところに到達するまでに波長が長く伸びているということになります。

このことは遠ざかっていく救急車のサイレンが低い音に聞こえるということと似ています。音はその波長が長いほど低く聞こえ、波長が短いほど高く聞こえます。つまり図「赤方偏移の直感的理解」ように、救急車が遠ざかっていくときにはサイレン音の波長は長くなり、逆に近づいてくるときには波長が短くなるということになります。

この救急車のサイレンの例から、観測される星の光が赤くなっていることは星が我々から遠ざかっているからであると解釈できます。そして、遠ざかる速さが速ければ速いほど、いっそう赤く見えるわけです。これが赤方偏移です。つまり、ハッブルは遠くの銀河が我々から遠ざかっていることを発見しました。

＊

宇宙は膨張し続けることを踏まえて、その歴史を遡ってみます。初期宇宙を体感できる、誰もがやったはずの実験も登場します。

【続きを読む】じつは、小学理科でやったはず…ピストン実験で「宇宙138億年史の逆行」を体感する。納得。この宇宙が「どんどん冷えている」わけ