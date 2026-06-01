天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史家で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら

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「羽柴」という苗字の由来は…

大河ドラマ「豊臣兄弟！」第21回は「風雲！竹田城」。

元亀4年（1573）、織田信長に仕える木下藤吉郎秀吉は、苗字を「木下」から「羽柴」に改めることになります。

秀吉の「軍師」として著名な竹中半兵衛重治の嫡子は重門ですが、その重門の著作『豊鑑』（秀吉の伝記）には、「羽柴」という苗字は、織田家の重臣2人の苗字から取ったものとの説を載せております。

その2人とは丹羽長秀と柴田勝家。

信長の信任厚い長秀と勝家の苗字の一字を得て「羽柴」秀吉と名乗ったというのです。

秀吉の2年後に秀長も「羽柴」を名乗る

これは有名な逸話かと思いますが、本当の話か否かは確定できません。



『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（著：濱田浩一郎／内外出版社）

兄の秀吉は「羽柴」の苗字を名乗ったのですが、弟の秀長（この頃は長秀を名乗っていますが、煩雑となるので秀長で通します）は当分の間は「木下」の苗字を名乗ることになります。

しかし天正3年（1575）には、秀長は「羽柴」の苗字を名乗っています。

約2年の時を経て、秀長は兄・秀吉と同じ苗字を名乗ることになったのでした。

秀吉から羽柴の苗字を与えられたと考えられています（苗字の改称には信長の許しもあったと推測されます）。

兄・秀吉を支える一門衆に

それまで秀長は信長の直臣でした。

ドラマなどではよく、信長に仕えた当初から「豊臣兄弟」がずっと一緒に行動しているように描かれていますが、兄弟で別行動をすることもありました。

ところが、秀長が羽柴の苗字を名乗ってからは別々の行動は見られなくなるとされます。

秀長は兄・秀吉を支える一門衆になったのです。

信長の直臣から秀吉の一門衆（秀吉の代行者としての役割）へ。

天正3年（1575）は、その年の5月に有名な長篠の合戦が起こった年ですが、同年は秀長にとって大きな転機となったのでした。

「秀吉の代行者」として指揮をとる

天正5年（1577）には秀吉は播磨国に出陣し、小寺（黒田）官兵衛から姫路城を提供されて、そこを拠点とします。

秀吉による播磨の諸城攻略と同時に展開されたのが、秀長による但馬国侵攻であり、これは秀長が兄・秀吉の「代行者」として一軍の指揮をとったものでした。

『信長公記』には、竹田城の敵方を退散させた秀吉方は、城代として「木下小一郎」（秀長）を入れ置いたとあります。

（主要参考文献一覧）

・桐野作人『織田信長』（KADOKAWA、２０１４年）

・黒田基樹『羽柴秀長の生涯』（平凡社、２０２５年）

・柴裕之『秀吉と秀長「豊臣兄弟」の天下統一』（NHK出版、２０２５年）

・濱田浩一郎『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（内外出版社、２０２５年）