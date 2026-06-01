昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が、最新ショットを公開した。

３１日に自身のインスタグラムを更新し、「晴れ！！！」と真っ青な空と遊園地をバックに撮った写真を載せた紀平。ポニーテールヘアで、肩やデコルテまわりを見せたキャミソールにデニムを合わせたコーディネート姿を披露している。

この投稿にフォロワーからは「健康的いいねぇ」「いつ見ても最高にかわいい」「わがままボディ」「デート？」「可愛くて眩しい」「はい最強、可愛すぎます。」などのコメントが寄せられている。

紀平は２０２０年１１月に嘱託社員としてトヨタ自動車に入社し、所属先も「Ｎ高東京」から「トヨタ自動車」に変更していた。競技では昨年９月にＳＮＳで「この度、西山真瑚さんとアイスダンスカップルを結成することになりました」とアイスダンス挑戦を報告。同１２月の全日本選手権は４位となり、ミラノ・コルティナ五輪を逃したが「２０３０年のオリンピックを目指して精一杯努力して参ります」と次の五輪を目標に掲げている。最近では、たびたびＳＮＳにプライベート姿を載せ、大人な雰囲気にイメージが変わった様子が話題となっている。