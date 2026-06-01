◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースとフィリーズの一戦で序盤４回までにＡＢＳチャレンジが、両軍あわせて６回連続で成功する珍事が起きた。

ドジャースの先発は山本由伸投手。初回は先頭のメジャートップ２２発のシュワバーをカウント２―２から内角低めに投げ込むと、一時はボールと判定されたが、ＡＢＳチャレンジの末にストライクに覆った。続くターナーを遊ゴロに打ち取ると、続くハーパーもフルカウントから、“ロボ審判”で外角低めのカッターが再びストライク判定に覆った。正確無比なコントロールで上位を２奪三振を含む３者凡退に抑え、上々の立ち上がりを見せた。

だがこれを皮切りにフィリーズも４度連続で成功。異例の両軍合わせて６連続で判定が覆り、どよめきも起こった。それでも４回２死一、二塁のスコットの打席で、この日７度目となるチャレンジは、球審の判定通りに低めに外れてボールに。球審の“７度目の正直”に、球場からは拍手が起きた。