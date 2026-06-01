◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＲ・ウォード外野手（２８）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地デビュー戦でメジャー初本塁打を放った。

フィリーズ戦に「７番・左翼」で先発出場。２点リードの４回先頭で貴重な追加点となるソロ本塁打を右翼の敵軍ブルペンに放り込んだ。２０１センチの長身右腕・ペインターの８７・３マイル（約１４０・５キロ）スライダーを捉え、打球速度１０８・４マイル（約１７４・５キロ）、角度２５度、飛距離は４００フィート（約１２１・９メートル）だった。

ウォードは１９年にドラフト８巡目でドジャースに指名を受けた有望株。昨季はパシフィックコーストリーグ（３Ａ）の最優秀選手に選ばれた。打率・２９０、出塁率・３８０、３６本塁打、１２２打点をマークし、マイナーリーグ全体で本塁打、打点、長打数（７３）、総塁打（３１５）でトップに立っていた。２４年プレミア１２では米国代表に選ばれていたが、ド軍では分厚い選手層もあってなかなかメジャー昇格をつかめずにいた。それでも、今年４月１９日（同２０日）の敵地・ロッキーズ戦で待望のメジャーデビュー。わずか２試合でマイナー降格となっていたが、２９日（同３０日）に再昇格していた。Ｔ・ヘルナンデスらの離脱もあり、その打撃力に期待がかかっている。