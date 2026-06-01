台風6号はあす2日にかけて暴風域を伴って強い勢力を維持しながら、九州南部・奄美地方に接近する見込みです。暴風、うねりを伴う高波、土砂災害に厳重に警戒してください。

台風6号は、宮古島の南東にあって、1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。

台風は、強い勢力を維持しながらきょう1日からあす2日にかけ暴風域を伴い、九州南部・奄美地方に接近する見込みです。

九州南部・奄美地方では、台風周辺や台風本体の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となり、きょう1日、昼過ぎから2日夜のはじめ頃にかけて非常に激しいが降り大雨となるおそれがあります。

また、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれもあります。

1日予想される1時間降水量は多い所で、九州南部で40ミリ奄美地方で50ミリ。

2日は九州南部で70ミリ奄美地方で70ミリです。

2日午前6時までに予想される24時間雨量は多い所で、九州南部で200ミリ、奄美地方で300ミリ。あさって3日午前6時までに予想される24時間雨量は九州南部で200ミリです。

台風が予報円の中心を進んだ場合、奄美地方では1日夕方に、九州南部では2日朝に風速25メートル以上の暴風域に入るでしょう。

一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。

1日予想される最大風速は九州南部で15メートル、奄美地方で30メートル。

最大瞬間風速は九州南部で25メートル、奄美地方で45メートル。

2日の最大風速は九州南部で30メートル、奄美地方で35メートル。最大瞬間風速は九州南部で45メートル、奄美地方で50メートル。

3日は九州南部で最大風速15メートル、最大瞬間風速は25メートルです。

九州南部・奄美地方の沿岸の海域では2日にかけて大しけや猛烈なしけとなる見込みです。

1日に予想される波の高さは九州南部で4メートル、奄美地方で9メートル。

2日は九州南部で10メートル、奄美地方で10メートル。

3日は九州南部で5メートル、奄美地方で4メートル。

土砂災害、暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、高潮、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。

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