「わがままボディ最高♡」豊島心桜、『週プレ』で魅せた”桜”満開な大迫力ボディ！

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！

豊島心桜が、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号表紙＆巻頭グラビアに登場！

豊島心桜 ©田口まき／集英社

【プロフィール】

豊島心桜（とよしま・こころ）

2003年9月25日生まれ 新潟県出身

身長167cm 特技＝クラシックバレエ

情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）のイマドキガールを卒業後、俳優業にも意欲的に取り組む。１st写真集『心桜ばかり』（集英社）が絶賛発売中！

公式X【@CocoroToyoshima】 公式Instagram【@cocorotoyoshima】

公式ファンクラブ『となりのココロ』【https://toyoshimacocoro.com】

今号の『週プレ』は、圧巻の“わがままボディ”豊島心桜の表紙＆巻頭グラビアに、山梨＆長野ロケ密着のDVD映像は43分！ “太陽の子”佐々木ほのかを3度目の撮り下ろし、NMB48のフレッシュガール・芳賀 礼の初登場グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【大増量】豊島心桜写真集「心桜、咲く。」は、価格／1870円（税込）にて主要電子書店で 6月1日（月）発売予定。『週プレ グラジャパ！』では限定カット付きで発売!!

【大増量】豊島心桜写真集「心桜、咲く。」©田口まき／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！