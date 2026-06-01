岡田紗佳、ラウンドガール挑戦「8000点です」 会場沸かせる
プロ雀士でモデルの岡田紗佳が、5月31日に行われた『K-1 REVENGE』でラウンドガールを務めた。
【写真】インパクト大！ラウンドガールを務めた岡田紗佳
第6試合で登場予定だったが、第6・7試合が連続1RKO決着となったため、最終第8試合でのお披露目に。大会のフィナーレを飾る最高潮の熱気の中、リング上での堂々としたウォーキングと華やかな立ち姿が会場をさらに沸かせた。
■岡田紗佳
――SPラウンドガールを終えての感想は？
「初めて格闘技のラウンドガールをさせていただいたんですけど、間近で見る試合はすごい迫力があって。1ラウンドで2試合終わってしまったんですが、そのおかげで多くの試合を見ることができてすごいラッキーだったなと思いました。」
――会場の雰囲気はいかがでしたか？
「お客様との距離がすごく近くて、熱狂がすごく伝わってきました。選手たちの表情が間近で見れたので、勝った選手はもちろんですが、負けた選手が悔しそうに自分の足を叩いているのを見て、私も競技のプロとしてグッとくるものがありましたね。やっぱりメンタルが大事だなと思いました。」
――麻雀とK-1格闘技、共通点はありますか？
「同じところで言えば、卓で戦っているのかリングで戦っているのかという違いはありますが、勝負そのものは一緒だと思っています。選手が試合に向かう表情だったり、入場曲の選び方だったりに感情移入して見ることができました。」
――メンタルを強く保つ秘訣を教えてください。
「強くなれたのは、たくさん負けるようになってからですね。最初の頃は運よくいろんな大会で勝てたんですが、徐々にたくさん負けるようになって、その経験からメンタルが強くなりました。やっぱり経験がないとメンタルはなかなか強くならないと思います。」
――今大会のテーマ「REVENGE」について、ご自身のリベンジしたいことはありますか？
「今年のMリーグでレギュラーシーズン敗退になってしまったので、それが一番のリベンジにしたいと思っています。明日からMリーグオフシーズンの大会があって、Mトーナメントという個人戦になるんですが、そこでチームの一員として個人戦でリベンジしたいなと思っています」
――今日のSPラウンドガール衣装のポイントを教えてください。
「以前ほぼ毎日着ていた服なので、みなさん可愛いと言っていただけて嬉しいです。リング上でも声が聞こえてきて、意外と声って聞こえるものだなと思いながら嬉しかったですね」
――足長い〜という声も飛んでいましたが、スタイル維持の秘訣は？
「むくみをできるだけ溜めないようにしています。ずっと座りっぱなしなのですごくむくむんですよ。毎日湯船に入ったり、マッサージをしたりして、できるだけ下に溜まらないようにしています。」
――最後に今日のラウンドガール、自己採点は？
「8000点です。麻雀でいう満貫ですね。やったことがないことだったので、ラウンドガールの皆さんの動画をみたりして、どうやってるんだろうって。頭を残すようにしようとかは気にしていました。今日初めてのK-1生観戦でしたが、この夏もまた暑ければお家とかでもK-1観戦してみたいです！」
【写真】インパクト大！ラウンドガールを務めた岡田紗佳
第6試合で登場予定だったが、第6・7試合が連続1RKO決着となったため、最終第8試合でのお披露目に。大会のフィナーレを飾る最高潮の熱気の中、リング上での堂々としたウォーキングと華やかな立ち姿が会場をさらに沸かせた。
■岡田紗佳
――SPラウンドガールを終えての感想は？
――会場の雰囲気はいかがでしたか？
「お客様との距離がすごく近くて、熱狂がすごく伝わってきました。選手たちの表情が間近で見れたので、勝った選手はもちろんですが、負けた選手が悔しそうに自分の足を叩いているのを見て、私も競技のプロとしてグッとくるものがありましたね。やっぱりメンタルが大事だなと思いました。」
――麻雀とK-1格闘技、共通点はありますか？
「同じところで言えば、卓で戦っているのかリングで戦っているのかという違いはありますが、勝負そのものは一緒だと思っています。選手が試合に向かう表情だったり、入場曲の選び方だったりに感情移入して見ることができました。」
――メンタルを強く保つ秘訣を教えてください。
「強くなれたのは、たくさん負けるようになってからですね。最初の頃は運よくいろんな大会で勝てたんですが、徐々にたくさん負けるようになって、その経験からメンタルが強くなりました。やっぱり経験がないとメンタルはなかなか強くならないと思います。」
――今大会のテーマ「REVENGE」について、ご自身のリベンジしたいことはありますか？
「今年のMリーグでレギュラーシーズン敗退になってしまったので、それが一番のリベンジにしたいと思っています。明日からMリーグオフシーズンの大会があって、Mトーナメントという個人戦になるんですが、そこでチームの一員として個人戦でリベンジしたいなと思っています」
――今日のSPラウンドガール衣装のポイントを教えてください。
「以前ほぼ毎日着ていた服なので、みなさん可愛いと言っていただけて嬉しいです。リング上でも声が聞こえてきて、意外と声って聞こえるものだなと思いながら嬉しかったですね」
――足長い〜という声も飛んでいましたが、スタイル維持の秘訣は？
「むくみをできるだけ溜めないようにしています。ずっと座りっぱなしなのですごくむくむんですよ。毎日湯船に入ったり、マッサージをしたりして、できるだけ下に溜まらないようにしています。」
――最後に今日のラウンドガール、自己採点は？
「8000点です。麻雀でいう満貫ですね。やったことがないことだったので、ラウンドガールの皆さんの動画をみたりして、どうやってるんだろうって。頭を残すようにしようとかは気にしていました。今日初めてのK-1生観戦でしたが、この夏もまた暑ければお家とかでもK-1観戦してみたいです！」