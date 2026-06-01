開催：2026.6.1

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 6 - 3 [ロイヤルズ]

MLBの試合が1日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとロイヤルズが対戦した。

レンジャーズの先発投手はジャック・ライター、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。

1回裏、5番 エセケル・デュラン 初球を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 2-0 KC、6番 アレハンドロ・オスナ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 3-0 KC、7番 カイル・ヒガシオカ 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 4-0 KC

4回裏、2番 ジョシュア・ヤング 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 6-0 KC

7回表、9番 レーン・トーマス 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 TEX 6-1 KC

8回表、7番 マイケル・マッシー 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 TEX 6-3 KC

試合は6対3でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのジャック・ライターで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はロイヤルズのマイケル・ワカで、ここまで4勝3敗0S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、1勝1敗7Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 06:20:35 更新