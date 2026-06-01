毎週火曜深夜に放送中 大人のためのトークバラエティー「上田と女がDEEPに吠える夜」が、初のゴールデンタイム進出。日本テレビ系にて6月1日（月）よる9時〜10時54分「上田と女がDEEPに吠える夜」2時間SPを放送する。

今週の日本テレビは、地球にいいことを考えるSDGsな1週間「Good For the Planetウィーク」、通称「グップラ」。今年は「明日にちょっといいチョイス」をテーマに展開し、ジェンダーや多様性、教育などの視点からもSDGsを伝える。

今回の「上田と女がDEEPに吠える夜」2時間SPでは、「産後うつ」「女性政治家のリアル」「ルッキズム」の3つの視点から、より生きやすい世の中は？という点を一緒に考えていく。

番組内「産後うつ」ブロックでゲストに迎えるのは、木村多江、土屋アンナ、大山加奈、丸山桂里奈、高橋ユウ。10人に1人が経験するとも言われる、出産後の母親が発症しやすい産後うつをテーマに、上田晋也、大久保佳代子、いとうあさこ、そして、シソンヌ長谷川忍と共に語り合う。

◆「母親失格なんじゃないの」木村多江も症状を告白

出産後の母親が発症しやすい産後うつ。産後数週間から数か月の間に発症するうつ症状のことで、主な症状としては、気持ちの落ち込み、やる気がなくなる、自分を強く責めてしまう、子どもをかわいいと思えない、消えたいなどという気持ちを抱くとされる。

これらの症状が生活に支障が出る程度で2週間以上続くと産後うつといわれる可能性が高く、ホルモンバランスの影響や育児ストレスなどが主な原因といわれ、産後の母親の約10人に1人が発症するというデータも。

木村も出産後にメンタルの不調を経験。出産のためにドラマ撮影を中断させてしまったことや子育てのプレッシャーから、自分を責めるようになってしまったという。「出産して撮影に戻るためにダイエットしなきゃいけなかったので、母乳が出なくなって、髪の毛もすごく抜けちゃったりして。母乳をあげたいのに出ない。『母親失格なんじゃないの』という感じになって…」と苦しんだ日々を告白。

そんな木村の声に高橋も共感。「母親失格って思っちゃうの、すごく分かる。退院して授乳してた時に、あげてもあげても赤ちゃんが泣いてる時があって、母が『母乳が足りひんのちゃう？』って言ったんです。母は何の悪気もないんですけど、その一言もめちゃめちゃ傷つく。『この子のこと育ててあげられない』と自己嫌悪に陥っちゃう」。

長谷川も、出産した妻のメンタルの変化を感じ、夫としてどう振舞うべきだったか？と振り返る。土屋が「手伝ってもらうと『私ができてないって言いたいの？』と思ってしまう」と妻の気持ちを代弁。高橋も「物理的には助かってるんですけど、情緒不安定なので、『本当にこのまま子どもが連れていかれちゃうかもしれない』という強迫観念みたいなのもある」。木村も「動物っぽくなるんだよね、産後って。『自分が守る』っていう気持ちがすごく強くなっちゃう」と同調し、産後メンタルの特徴を明かしていく。

元バレーボール女子日本代表の大山は双子を出産。育児に追われ、イライラと落ち込みがひどかったという。「双子なので、2人同時に寝かせるのに命懸け。じゃないと自分がトイレにも行けないし、ご飯も食べられないので。やっと2人が寝たタイミングで愛犬が吠える。それに対して怒ってしまうことが何度もあった」。周囲の言葉にも敏感になり、ちょっとした一言に傷つき泣いてしまうことも。「母親って褒めてもらえないし、できて当たり前、やって当たり前。でも父親はちょっとおむつを替えると“イクメン”とか言われて…」。蓄積されたモヤモヤが、ある日突然、涙となってあふれ出すという。高橋や木村も「浴室で涙が止まらなかった」「夜中に泣きながら外を歩いた」と共感が止まらない。

さらに、「赤ちゃんが心配で寝られない」「夫に任せるのが怖くて気分転換に出かけることもできない」など、周囲に気付かれにくい産後ママの悩みが次々飛び出す。専門家は「育児中に『メンタルちょっとおかしいな』と思っても、病院に行く時間がない。実際に病院につながれる人は約2割」と厳しい現実を明かし、周りのサポートの重要性を強調。

木村も「子育ては、赤ちゃんも0歳なら私たちもお母さんとして0歳。できなくて当然だから」と、家族や知人に頼るだけでなく、各自治体が提供する子育て支援の活用を推奨。大山も「すごく救われて、フル活用させてもらいました」という制度を紹介する。土屋も「妊娠すると『おめでとう』ってハッピーなことしか言われない。でもみんなが『大変なんだよ、つらいんだよ、痛いんだよ、でもだから幸せなんだよ』というのを共有しておくべき」と啓発するなど、産後うつに苦しむママのために、社会に何ができるかを考えていく。