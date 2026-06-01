毎週火曜深夜に放送中 大人のためのトークバラエティー「上田と女がDEEPに吠える夜」が、初のゴールデンタイム進出。日本テレビ系にて6月1日（月）よる9時〜10時54分「上田と女がDEEPに吠える夜」2時間SPを放送する。

今週の日本テレビは、地球にいいことを考えるSDGsな1週間「Good For the Planetウィーク」、通称「グップラ」。今年は「明日にちょっといいチョイス」をテーマに展開し、ジェンダーや多様性、教育などの視点からもSDGsを伝える。

今回の「上田と女がDEEPに吠える夜」2時間SPでは、「産後うつ」「女性政治家のリアル」「ルッキズム」の3つの視点から、より生きやすい世の中は？という点を一緒に考えていく。

「女性政治家のリアル」企画には、衆議院議員・野田聖子氏、参議院議員・辻󠄀元清美氏、参議院議員・蓮舫氏、参議院議員・伊藤孝恵氏が集結し、貴重なバラエティー共演が実現。

「政治家って聞くと、男性のイメージ」「プライベートはなさそう。色々犠牲にしないと」「良い事をしてもニュースにならず、悪い事が切り取られ大変そう」「セクハラ・パワハラも大変だったのかな…」そんな街の声もありながら、ゲストの中村海人（Travis Japan）、そして、上田晋也、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、ファーストサマーウイカと共に、日本の明日のために知っておきたい「女性政治家のリアル」に“上田と女”らしく迫っていく。

◆実は仲良し！女性議員たちが語る「女性政治家のリアル」とは

日本の国会議員に占める女性の割合はいまだ2割程度。そのような世界で戦ってきた野田氏、辻󠄀元氏、蓮舫氏、伊藤氏の議員4人を前に、「女性政治家のイメージは？」と聞かれた中村は「カッコいいなと思います」と敬意を示すが、4人から開始早々カウンターパンチを食らい「緊張しすぎて目を見られない…と」タジタジに。大久保、いとう、若槻、ウイカの4人も「圧がスゴい」「声が大きい」「はじめてワイプで負けた」「我々の席すら取られそう」と、女性議員の存在感を口々に語り出す。

野田氏、辻󠄀元氏、蓮舫氏、伊藤氏の4人の関係性について質問が飛ぶと、「この4人は特に仲が良い」と、その絆が明かされる。「聖子ちゃん」「聖子姉さん」「清美ちゃん」「辻󠄀もっちゃん」「蓮ちゃん」「孝恵」など、それぞれの呼び方からもわかる関係性。野田氏と辻󠄀元氏は、党は違えど同じ年で戦友のような間柄だといい、辻󠄀元氏は「私が落選した時は『食べるのに困ってるだろう』って、パックご飯を山ほど送ってくれた」と野田氏との友情を明かす。それぞれの知られざる関係性に、スタジオ全員が驚愕。

上田も「1つも質問を投げかけていないのに、トークが止まらない」と熱を帯びて繰広げられる“人間味溢れる”トークの数々に、レギュラー陣も「今日の収録はすごい」と舌を巻く。

◆「女性のライフサイクルが組み込まれていない」中でどう戦ってきた？

男性が多い政治の世界で戦ってきた女性議員たち。野田氏は「初めて大臣になった時（1998年に37歳で郵政大臣に抜擢）、議員会館の廊下で先輩男性議員とすれ違った時に、『俺もスカート履けば大臣になれるのかな』って」という一言を浴びせられたという。

辻󠄀元氏も「国会質問をすると、ものすごいバッシングを受ける。厳しくやると男性だったら“しっかりしている”になるけれど、女性だと“うるさい女”になる」と語れば、蓮舫氏も「国会には、女性のライフサイクルが組み込まれていない。制度として育休も産休もなければ、不妊治療休暇も生理休暇も、子どもの看護休暇、親の介護休暇、すべてが認められていない。男性議員には妻がいるけれど…一体誰がやるの？」と問いかける。伊藤氏は、女性が国会議員を長く続けることの難しさを明かす。選挙も“24時間戦えますか”モデルで、子育てをしながら始発から終電まで駅前に立つ現実の厳しさを話す。

他にも、国会のヤジ対応や、育児や介護との両立、議員あるあるの「票ハラスメント」など、白熱トークが次々展開される中で、中村が「どうしても聞きたいことがあって…」と切り出したのは「皆さんの好きな食べ物は何ですか？」。この問いが意外にも、恋愛ノロケ話に離婚話、お酒にまつわる逸話から趣味趣向まで、プライベート話にも発展していき…。