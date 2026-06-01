毎週火曜深夜に放送中 大人のためのトークバラエティー「上田と女がDEEPに吠える夜」が、初のゴールデンタイム進出。日本テレビ系にて6月1日（月）よる9時〜10時54分「上田と女がDEEPに吠える夜」2時間SPを放送する。

今週の日本テレビは、地球にいいことを考えるSDGsな1週間「Good For the Planetウィーク」、通称「グップラ」。今年は「明日にちょっといいチョイス」をテーマに展開し、ジェンダーや多様性、教育などの視点からもSDGsを伝える。

今回の「上田と女がDEEPに吠える夜」2時間SPでは、「産後うつ」「女性政治家のリアル」「ルッキズム」の3つの視点から、より生きやすい世の中は？という点を一緒に考えていく。

社会をむしばむ「ルッキズム」ブロックには、市井紗耶香、犬山紙子、齊藤京子、バービー、ホラン千秋、LiLiCo（※五十音順）を迎え、さらに、SPゲスト溝端淳平、そして上田晋也、大久保佳代子、いとうあさこ、ファーストサマーウイカと共にDEEPに語り合う。

◆美しくなければ価値がない？容姿に悩む若者が急増

容姿にコンプレックスを持つ若者の割合が世界1位になったこともある日本。そんな日本は今や、男女にかかわらず、見た目を気にする若者が急増。

SNSでも「スぺ120」「ルッキズム風刺画」などルッキズムを助長する言葉が飛び交い、その傾向はますます加速。しかし「美しくなきゃ価値がない、みたいな考え方につながってしまうところが問題」と指摘されるように、ルッキズムにとらわれすぎると理想と現実のギャップに苦しみ、心身ともに不調を来すことも。

齊藤もかつてはルッキズムにとらわれていたという。「声が低めなので、学生時代は『しゃべらなければかわいいのに』っていうのは言われたこともある。今は『そのギャップが逆に個性になって良い』という意見をポジティブにとらえて過ごしているが、最初はコンプレックスがありました」と打ち明ける。

大久保も「光浦さんとコンビで『ブスとブスのコンビだ』って言われて出てきて。でもそこからブスが個性みたいに扱われて。これはもう、今世でもらった着ぐるみだから、この中でどう戦ってこう、みたいなところにやっとなったので、今はコンプレックスはないです」と語る。

ホランは「男性女性問わず、『番組にいるだけで画面が華やぐので』と言われると、結局、『ガワだけを求められているのかな…。能力で勝負したいのに、中身で呼ばれているんじゃないんだ』って、ガッカリすることもあると思う」と明かす。これに溝端も同調し、「若い頃に言われました。『溝端が本当に芝居で評価されるには相当いい芝居をしないと、ガワでお仕事もらってる人になる』って」とプレッシャーをかけられた過去を告白。

元モーニング娘。の市井も「年齢と共に『ほうれい線が出てきたね』とか『お母さん体形になったね』みたいにネットとかでスゴく言われた。元アイドルのイメージがこの28年間ずっと根付いている。そういうのはちょっとツラい」と本音を吐露。

すると上田が「日本人は比べるのが好きなんだろうね。三大○○とか、四天王的な、あれも誰かと比べて選んでる」と持論を展開し、トークはますますヒートアップ。

◆スクールカースト、SNS…ルッキズムを加速させる要因とは？

エッセイストの犬山氏も、10代の頃は自分の容姿にコンプレックスがあったという。「思春期の頃は自分の顔が嫌すぎて、メイクでどうにかしようと思って。当時はヤマンバギャルがはやっていた時期だったので、めちゃくちゃ目の上を黒く塗っていた」と10代を振り返る。

他人からの評価が気になり、若者がルッキズムにとらわれる要因として、学校内におけるスクールカーストや、家庭内で注意すべき親子の会話、さらにSNSの影響も。子どもの頃から知らず知らずのうちにルッキズムが刷り込まれていたり、コンプレックスが刺激されていることに、ホランやバービーも警鐘を鳴らす。

ルッキズムにとらわれすぎて摂食障害に陥る若者も増加。LiLiCoも「急激なダイエットは本当にやめてほしい。絶対に人生壊れます」と、かつて自らも苦しんだ過度なダイエットの代償を激白。

さらに、美容整形の低年齢化が進む昨今、男女高校生の半数以上が美容整形に興味を持っているというデータも。もし自分の子どもが整形したいと言い出したら？どうすれば「ルッキズムの呪い」と真剣に向き合う社会になれるのか？芸能人たちが大激論！問題解決の鍵は？