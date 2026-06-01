◆明治安田Ｊ１百年構想リーグプレーオフラウンド 清水１―１横浜Ｍ（３１日・アイスタ）

清水エスパルスはホームで横浜Ｍとのプレーオフラウンド第１戦（１３―１４位決定戦）に臨み、１―１で引き分けた。ＦＷ小塚和季（３１）が後半１１分、アイスタでは自身初ゴールとなる先制点を挙げて試合を優位に進めたが、後半２７分に追いつかれて試合を終えた。アウェーの第２戦は６日に行われる。

浮き球のパスを胸で収めると、小塚はそのまま前を向いて左足でゴールに流し込んだ。後半１１分に加入２年目でアイスタ初ゴールとなる先制点。「大事な場面で取れたことは、個人としてうれしい」と振り返ったが勝利には届かなかった。後半２７分に同点弾を献上。追加点を奪えず、ホーム最終戦はドローに終わった。

シュート１０本を放ち、相手のシュートを２本に抑えるなど主導権を握ったがあと一歩届かなかった。試合後のセレモニーで、吉田孝行監督（４９）は「自分の中で何を改善すればいいのか分かったハーフシーズンでもあった。成長した選手もいることはポジティブな点。清水をもっと強くします。必ず強くします」と力強く宣言した。６日にはアウェーで横浜Ｍとのプレーオフラウンド第２戦が控える。今大会最後の一戦を白星で終え、新シーズン好発進への足がかりとする。（伊藤 明日香）