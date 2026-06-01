◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

第７６回安田記念・Ｇ１は７日、東京競馬場の芝１６００メートルで争われる。府中での５週連続Ｇ１開催ラストを飾る春のマイル王決定戦は、昨年覇者ジャンタルマンタルが不在で混戦模様。重賞連勝で勢いに乗るトロヴァトーレ、２５年のＮＨＫマイルＣを制したパンジャタワーなどが新王者を狙う。馬券的中のヒントとして「１週前プレーバック」では、トク注馬と陣営のコメントを紹介する。

友道調教師（アドマイヤズーム）「１週前はカイバ食いを考慮して、時計は出しませんでした。それまではしっかり乗れている」

石橋調教師（ウォーターリヒト）「前走の敗因はつかみ切れていない。１週前は（メイショウ）タバルと併せてしっかりやった。動きは良かった」

吉村調教師（オフトレイル）「こんなに時計が出ているとは思わなかった。弾む感じがあって、状態はいいと思う。これでさらに良くなるでしょう」

横山武騎手（ガイアフォース）「いい意味で変わらない感じです。富士Ｓの時に感じたちゃかつく面があって、動きも良かった。東京の舞台はベストだと思います」

堀調教師（サクラトゥジュール）「カイバ食いや健康状態は良好で、順調に調整を進められている。２７日は単走で追い切ったが、速いラップを無理なく刻み、ほぼ仕上がった」

田中博調教師（シックスペンス）「左右と前後のバランスが悪いなかで、そこに付き合いながら調整している。状態面は少しでも上げられるようにやっていく」

田中剛調教師（シャンパンカラー）「１週前ということでビシッとやりました。おっとりしている面があるので、これで変わってくれれば」

牧田調教師（スズハローム）「ちょうどいい動きだった。まだお釣りもあったね。本来のこの馬の動きだし、輸送も大丈夫」

宮田調教師（ステレンボッシュ）「前走後は競馬を使って１０日ほどで帰厩し、状態を見て立ち上げた。転厩して３戦目で取り組んできたことが身になっている」

橋口調教師（セイウンハーデス）「調教で動く馬にくらいついて、状態はいい。マイルという条件もいいし、リラックスして走れれば」

藤野調教師（ドラゴンブースト）「１週前はしっかりやっていい動き。前走は速い時計にも対応して、体もしっかりしてきた」

橋口調教師（パンジャタワー）「すごくいい状態で帰ってきたし、動きも良かった。力は付けているけど、スプリンターっぽくなってきたのがどうか」

堀調教師（ルクソールカフェ）「（先週の時点で）ほぼ仕上がったので、２８日の追い切りは単走でやった。仕掛けなくても自分から加速していたし、息もできている」

田中博調教師（レーベンスティール）「体調は良さそう。思い通りのいい調整ができている。ポイントはマイルだが、東京は走るし力は出せる舞台だと思っている」

ゴンサルベス騎手（ロングラン）「レベルの高い馬で動きは良かったです。ストライドが大きい馬で、東京の直線は合っているかもしれません」