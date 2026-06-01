◆バレーボール静岡県高校総体 女子決勝 富士見２―１静岡サレジオ（３１日・このはなアリーナ）

男女とも上位４校による決勝リーグが行われた。２勝同士の対決となった女子は、富士見が初Ｖを狙った静岡サレジオをフルセットの末、２―１で下し、コロナ禍での代替大会を含み８連覇を達成。男子は聖隷クリストファーが浜松修学舎との全勝対決をストレートで制し、３年ぶり１８回目の優勝を飾った。Ｖ校が全国総体（８月上旬・男子は京都、女子は滋賀）の出場権をつかんだ。

苦しみながら連覇のたすきをつないだ。富士見が１時間１９分の熱戦を制すると、選手たちの笑みがはじけた。３週間前に左足首捻挫で万全ではない中、チーム最多１６得点を挙げた２年生エースの佐藤綾芽は「ホッとした」と、喜びをかみしめた。コロナ禍で全国総体がなかった２０２０年の代替大会を含め、８年連続１５回目の優勝を果たした。

１年生の田村澪が光った。今井葉羽（３年）ら主力のミドルブロッカー（ＭＢ）陣がけがで不在。身上のブロード（片足で踏み切って横にスライドしながら打つ攻撃）が出せず、攻撃の幅が狭くなる中、ルーキーが救世主となった。アタック２１本中１１得点。５２・４％というチーム一の決定率で「優勝に貢献できた」と、喜んだ。

セッターの中田萌花主将（３年）は藤枝市にあるクラブチーム・Ａ―ｓｍｉｌｅの先輩。「苦しい時に、トスを上げるよって言ってくれた」と、田村。７月にタイで開催されるＵ１８アジア選手権の日本代表にリベロで選出されているエースの佐藤も「１年生に助けられた」と、賛辞を送った。

全国総体では昨年の先輩たちに続き４強入りが目標。大会には今井も復帰予定だ。「全国でも勝てるように頑張りたい」と、殊勲の田村が力こぶ。連覇の重圧から解き放たれた選手たちが、大舞台で躍動する。