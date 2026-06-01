◆バレーボール静岡県高校総体 男子決勝 聖隷クリストファー２―０浜松修学舎（３１日・このはなアリーナ）

男女とも上位４校による決勝リーグが行われた。２勝同士の対決となった女子は、富士見が初Ｖを狙った静岡サレジオをフルセットの末、２―１で下し、コロナ禍での代替大会を含み８連覇を達成。男子は聖隷クリストファーが浜松修学舎との全勝対決をストレートで制し、３年ぶり１８回目の優勝を飾った。Ｖ校が全国総体（８月上旬・男子は京都、女子は滋賀）の出場権をつかんだ。

聖隷が３連覇を狙った浜松修学舎を圧倒した。２勝同士で争った「事実上の決勝戦」。第１セットを２５―２１で奪うと、第２セットもエンジン全快だ。３―３から田浦慶大（３年）の連続サービスエースで加点すると、今度はチームで２連続ブロックして相手をシャットアウト。試合時間４６分で３年ぶりに県の頂点に立った。

安定した守備が光った。エースの伴将弥（３年）は、「キャッチが乱れなかったのが大きい。自分たちの思い描いていた試合が出来た」と、胸を張った。サーブレシーブ成功率が相手の５０％に対し、聖隷は７９・２％。確実にセッターにボールを返して多彩な攻撃につなげた。サーブで崩し、ブロックの得点も９―４と修学舎を大きく上回った。

３年ぶりに夏の全国総体に向かう。「個人的には、途中で足がつりかけたので、もっと体力をつけたい。全国ではベスト４を狙う」と、伴が仲間の思いを代弁した。