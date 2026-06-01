◆ナガセケンコー杯第３５回北海道支部春季リーグ戦第６節 旭川大雪ボーイズ１３−０ようていボーイズ＝４回コールド＝（３１日・野幌軟式球場）

リーグ戦５試合が行われた。旭川大雪ボーイズはダブルヘッダーの２試合目に先発した左腕の杉原汰一投手（３年）が、３回１安打５奪三振無失点と好投。２試合連続コールド勝ちで５勝目を挙げた。北広島Ｆビレッジボーイズは５回コールド勝ちで４勝目を手にした。

旭川大雪の杉原が相手打線を寄せ付けなかった。テンポのいい投球で的を絞らせず、打たれた安打は３回先頭打者に許した右前打の１本のみ。二塁を踏ませず３回５奪三振無失点と好投した。「テンポがいいのは自分の持ち味。真っすぐをストライクゾーンにどんどん投げ込めたので良かった」と涼しい表情で振り返った。

複数の投球フォームで打者を手玉に取った。時にはクイック、体を後ろに大きくひねるトルネード投法でタイミングを外し、次々と空振りを誘った。今季から新たに始めたトルネードの狙いについて「いろんな投げ方をして打者を惑わせるため」と説明。「勢いある球がいく」と手応えはバッチリだ。これでチームはリーグ戦負けなしの５勝。「テンポよく投げて、チームに勢いをもたらす投球がしたい」と次の出番を待ち望んだ。