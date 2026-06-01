◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＫ・タッカー外野手（２９）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に「５番・右翼」で先発出場。３回２死二塁で打球が一塁ベースに当たるラッキーな適時打を放ち、５試合ぶりの打点を挙げた。

カブスから４年２億４０００万ドル（約３８０億円＝契約時のレート）で電撃加入したタッカーは、昨季まで５年連続２０本塁打を記録しているスラッガー。しかし、今季は試合前の時点で５５試合で打率２割３分６厘、４本塁打、２６打点と本来の調子とは程遠かった。５月はわずか１本塁打で、この日まで２１試合ノーアーチとなっている。

この日の試合前、ロバーツ監督はタッカーの不振に関して「答えは分からない。彼がそれを乗り越えるために一生懸命努力していることは知っている。彼が普段のようなペースで四球を選んでいない、あるいは四球を得ていない時、それは一種の危険信号であることは分かっている。また、初球であれ全体であれ、スイング率が彼のキャリアの中でこれまでより高くなっていると思う。それが原因の一部だと思う。なぜなら、彼は本質的に２ストライクに追い込まれても平気な男だからだ。しかし、彼が私の記憶にあるよりも過剰に攻撃的になっているように見える」と指摘した。

３０日（同３１日）の試合前練習では普段は行わない屋外フリー打撃を実施するなど、タッカーももがいており、指揮官は「彼がグラウンドで通常の打撃練習をせず、早い時間に速い球を打ち、その後にグラウンドで打撃練習を行ったことは今どのような状態にあるかを非常によく物語っている」と話していた。