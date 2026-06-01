◆米大リーグ アストロズ０―２ブルワーズ（３１日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

アストロズ・今井達也投手（２８）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・ブルワーズ戦で先発登板。メジャー自己最多の１１０球を投げ、６回３安打２失点、５奪三振の好投を見せて２試合連続でクオリティースタート（ＱＳ）をクリアした。最速９７・６マイル（約１５７・１キロ）もマークしたが、味方の援護に恵まれず３敗目（２勝）を喫した。

今井は試合後の現地放送のインタビューで「セットポジションに入った時から、これは力を入れてもそんなに引っかけたり抜けたり、暴れなそうだなというポジションを、やっと日本の時に近いような感覚を見つけられたので今日はそれがすごく大きな収穫かなと思います」と手応えを口にしながら、１１０球を投げたことについても「初回に比べて投げるうちにどんどん、今日感覚がいいなという風にどんどん徐々に力を入れていって投げられた。ライオンズの時も球数は１番投げられると監督やコーチも分かっていた。投げる体力は人一倍あると思っているので、１００球を越えても球速が落ちないで投げられたのはきょうすごく自信になった」と涼しい顔だった。

初回は先頭の１８年ＭＶＰイエリチを二ゴロに打ち取るなど３者凡退で好発進を切ると、２回も１死から２者連続三振を奪うなど３者凡退で抑えた。

３回は１死から８番のハミルトンに中前安打。この回も無安打に抑えれば２試合にまたいで９回無安打無失点の”ノーヒットノーラン”だったが、自身９イニングぶりに安打を浴びて、さらに二盗、三盗を許すなど１死一、三塁のピンチを迎えたが、イエリチを空振り三振、ミッチェルを二ゴロに抑えて切り抜けた。

投手戦が続き、両軍無得点の４回は、１死からボーンに右前安打を許すと、バウアーズに左翼へ９号２ランを被弾。自身１０イニングぶりの失点で先取点を与えた。５回は先頭のハミルトンに四球。二盗と犠打で１死三塁のピンチとなったが、イエリチから空振り三振を奪うなど後続を抑えて追加点は与えなかった。

６回もマウンドに上がった右腕。メジャー７試合目の登板で初めて投球数が１００を越えたが、３者凡退で抑えたが、援護がなく黒星がついた。

今井は前回登板の２５日（同２６日）敵地・レンジャーズ戦で、初回に３四球を与えながら２回以降修正し、６回無安打無失点、２奪三振、４四球と好投。７回以降もリリーフ陣が無安打無失点でつなぎ、３投手の継投によるノーヒットノーランに貢献し、２勝目（２敗）を挙げていた。