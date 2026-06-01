2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一（80）が5月28日、アメーバオフィシャルブログを更新。タレントで“親友”の神田うの（51）との恒例の誕生日会の様子を公開した。



【写真】ホントに仲良しのお二人さん

5月15日に“傘寿”を迎えた美川。この日は「誕生日会よ～」と題してブログを更新した。「誕生日の写真も これで最後よ～ たぶんね笑」と切り出し、「ラストは もちろん うのちゃんよ～」とバースデーケーキを前にシックな装いの美川は赤い花束を抱え、淡いイエローのワンピースに白のジャケットを合わせた神田が寄り添う笑顔の2ショットを公開した。



お互いの誕生日を毎年祝い合うという2人。「うのちゃんからの 誕生日プレゼント とっても気に入ったわ～」とつづり、神田から高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の「ショッパー・トート MINI」を贈られたことを明かした。



また、「今年の お店は 六本木の『料理屋 橘』よ～」といい、ホタルイカ料理や鮎の塩焼き、上品な出汁料理、和牛がのったご飯もの、華やかなデザートなど、彩り豊かなコース料理の写真とともに「とっても 美味しかったわ～」と満足げにつづった。



最後には、神田のほか親交の深い仲間たちとの集合ショットも公開。和やかな誕生日会の様子を伝え、ブログを締めくくっている。



ファンからは「美味しいそ～」「おしゃれなごちそう」「改めて、お誕生日おめでとうございます」「お写真全て、素敵」「色々な人から祝福されて良かったですネ」「この年も、元気いっぱいな、美川さんであります様に願っています」などの声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）