第二次世界大戦から80年超が経つ今も、沖縄の地中には数千体もの戦没者の遺骨が眠っている。

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映画『骨を掘る男』の監督・奥間勝也氏は、40年以上にわたって手作業で沖縄戦の遺骨を掘り起こし続ける具志堅隆松氏の姿にカメラを向けた。東京・九段下で遺族にDNA鑑定を呼びかける具志堅氏は、「戦争で死んだ兵士は国家に殺されたも同然だ」と語り、「英霊」という言葉に強烈な違和感を抱くという。

具志堅氏とともに、かつて住民たちが逃げ惑い、地獄絵図となった「ガマ」へと足を踏み入れた奥間監督が目にしたものとは。『骨を掘る男』（大和書房）より、凄惨な沖縄戦の記憶と遺骨収集のリアルを抜粋して紹介する。



写真はイメージ ©AFLO

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最初の撮影

最初に具志堅さんを撮影したのは2019年8月15日。

この日、具志堅さんは東京・九段下の路上にいた。日本が敗戦した“終戦記念日”に千鳥ヶ淵戦没者墓苑や靖国神社に来る戦没者遺族にDNA鑑定のことを知らせるためだ。手には自作したDNA鑑定を呼びかけるチラシ。裏面はDNA鑑定申請の申し込み用紙になっていて、その場で書いたり、持ち帰って書いてFAXできるような仕様になっている。

具志堅さんは遺骨を見つけて対面し続ける中で「戦争で死んだ兵士は国家によって殺されたも同然だ」という思いを強く持っている。それは靖国神社が顕彰する「英霊」のような価値観とは相反するものがあるが、神社を訪れる遺族にもDNA鑑定のことを知ってほしいとの思いでチラシを配っていた。

「戦没者がどのような状況で見つかり、どのように亡くなったか、殺されたのかを知れば、遺族も『英霊』という言い方に対して疑問を持つきっかけになると思いますよ。その機会すらも奪われているのが現状です。だからまずはDNA鑑定を知ってもらって遺骨を返すことから始めないと」

そんな思いを胸に具志堅さんはチラシを手に取る人たちと言葉を交わしていた。その中には兄が沖縄近海の特攻で戦死したと言う男性や、南洋で父が戦死したが石が入った遺骨箱が帰ってきたという女性など、未だに遺骨が戻っていない遺族が多く含まれていた。そしてほとんどの遺族がDNA鑑定のことを知らなかった。チラシを受け取り具志堅さんと話した人たちは総じて感謝の言葉を口にし、DNA鑑定の申請をしてみます、と言って去っていった。

私はその様子を撮影しながら、具志堅さんに無事カメラを向けることができたということにまずは安堵していた。加えて、カメラを向けられても極めてニュートラルな状態でいてくれる具志堅さんに、私は望外の魅力を感じていた。本心を映されることを恐れ仮面をつけたように構えることもなく、恥じらうこともない。カメラを前にしてとても良い顔でいてくれる。端的に言えば、そのような印象を抱いたのだった。

その日の撮影を終え、一緒に片付けをしているときに「次は沖縄で遺骨収集現場の撮影をしたい」と具志堅さんに申し出ると、二つ返事で承諾してくれた。私は胸を撫で下ろした。

ふとしたところから見つかる沖縄戦の痕跡

1ヶ月後、私は激戦地だった沖縄島南部の農道を歩いていた。

まず具志堅さんと一緒に集落や森の中を歩き回って、その時期に取り組んでいた現場を見せてもらうことになった。遺骨収集現場と一口に言っても様々なケースがあるようだ。耕作地の中の岩場の隙間にある縦穴や、農道の奥にある窪んだ空間、木々に覆われた緑地帯などを案内してもらった。

簡単な調査のつもりで歩いていると、ふとしたところから沖縄戦の痕跡が出てくる。民家と畑の裏にカートリッジの部品や点滴のような医療器具が見つかった。付近に手榴弾を点火させるためのピンや砲弾の破片が散らばっていたことを確認し、具志堅さんは当時の状況を想像する。南下する米軍と、それを迎え撃つ日本軍がこの大きな岩を挟んで攻防を繰り広げていたのかもしれない。日本軍は岩陰に隠れながら米軍の攻撃を凌ぎ、負傷した兵士の手当てや弾薬の補充をしていたのではないか。見つけた物品を手にして周りを見渡す具志堅さんは、現在という時間を飛び越えたように風景を見つめ、あり得たかもしれない沖縄戦の景色を想像していた。その姿は、同じ風景を見ているはずなのに私とはまるで違うものを見ているように思えた。そもそも具志堅さんと一緒でなければ、私は沖縄戦当時の遺物に気づくこともなくその場を通り過ぎていただろう。

こうやって具志堅さんと一緒に沖縄戦の痕跡の残る地を歩いていると、東京で会ったときの具志堅さんとはまた異なる印象を持った。一言でいうと生き生きとしていた。身体と頭が躍動しているというか、現場の様子を精緻に観察することに神経を集中させているようだった。私が撮影を通して具志堅さんから遺骨収集について学ぼうとするように、具志堅さんは目の前の現場から多くのものを学んでいるように見えた。

先にも書いた通り、私が興味があったのは具志堅さんと遺骨収集現場との結び付きのようなものだった。このとき、遺骨収集を撮影する上で現場そのものの重要性を確信することができた。そうであるならば、ここであらためて遺骨収集の現場がいかなる場所なのかということを確認しておかねばならない。

具志堅さんが遺骨収集の現場として選ぶ場所は大きく二つに大別できる。

一つは、今紹介したような集落と集落の間にあるような未開発の緑地帯や森だ。生活圏からさほど離れていない、日常からの連続性を感じるような場所。だが、もう一つの場所は現代の日常生活からは切り離されている。沖縄特有の地形であり、沖縄戦を語る際に決して外すことのできない場所だ。そこは沖縄の言葉でガマと呼ばれている。

ガマで起きた出来事

ガマとは主に琉球石灰岩が隆起した際にできた鍾乳洞（自然洞窟）のことを指す。沖縄島の全域に分布しているが、特に中南部に多く見られる。名前のついた巨大なガマがある一方で、地元の人しか知らない小規模なものもあり、様々な形態が存在している。古くは祭祀や信仰の場所でもあり、地域によっては風葬（遺体を土葬や火葬せずに一定期間安置し、風化させ自然に還す葬礼）する際の遺体の安置場所としても使用されていた。沖縄のお墓の伝統的な形式である亀甲墓（墓室の屋根が亀の甲羅の形をした墓）の中には、ガマと一体化したようなものも多い。戦前までの沖縄の人にとって、ガマは生活と地続きの空間でありながら死と生のあわいのような神聖な場所として認識されていたのではないか。

沖縄戦当時、米軍の激しい攻撃は台風の風雨のように砲弾が降り注いだことから「鉄の暴風」と形容される。沖縄の住民の多くは「鉄の暴風」から身を守るために家族や親類と共にガマに避難した。日本軍もその地形を利用し、軍専用の陣地壕として整備して使用したガマもあった。戦況が悪化してくると、住民が避難していたガマは野戦病院として使用されたり、敗残兵となった日本兵が避難してきたりして、様々な背景を持った人たちが入り混じって避難生活をすることになる。

沖縄戦の終盤、米軍はガマに立て籠った日本軍や住民に対して投降を呼びかける。それに応じなかった場合、米軍は「馬乗り攻撃」と呼ばれる方法でガマの内部を攻撃した。壕の入り口や、壕の上部に掘削機などで穴を開け、手榴弾を投げ入れたり火炎放射器の噴射やガソリンを注いで火を放つ。この攻撃で、各地のガマで多くの住民や兵士が犠牲となった。

ちなみに、この馬乗り攻撃の様子は米軍が撮影したアーカイブ映像に頻繁に登場する。これは米軍という勝者の視点に由来した表象／イメージでもあり、『骨を掘る男』はそれへ抵抗する物語として制作された側面もある。

ガマの中に避難した沖縄の住民を苦しめたのは米軍の攻撃だけではない。地上戦という極限状態の中で一部の日本兵の引き起こした言動が沖縄の住民に大きな被害を与えることになる。

食料を得るために住民に武器を突きつけて脅した「食料強奪」。先にガマに避難していた住民を、陣地を構えるという理由で砲弾飛び交う野外に放り出した「壕追い出し」。泣き声を止めるため乳幼児を殺したり、方言を話したことによるスパイ嫌疑を理由に処刑が行われた「住民虐殺」。それらの悪行を行った日本軍の兵士は「国を守るためには住民は犠牲になってもかまわない」「住民の命より軍隊を優先」という論理でこれを正当化していた。

“集団自決”として歪曲された呼称

中でもとりわけ凄惨な出来事として記憶されているのが、住民が自分たちの手で命を絶ったり家族同士が殺し合ったりした、いわゆる“集団自決”である。ひと思いに手榴弾で死んだ者、自ら火をつけて焼かれたり煙に巻かれて窒息した者、他に選択肢がなく家族に何度も殴打され切りつけられて殺された者。親子、親類、知人同士が殺し合うという、近代の戦争被害の歴史と照らし合わせても特異で悲惨な出来事である。その大半がガマの中で起きている。

先に「いわゆる“集団自決”」と書いたのには深い理由がある。“集団自決”という言葉には「自ら命を絶った」というニュアンスが含まれるが、それは沖縄戦における犠牲者の実相にそぐわないからだ。そのため“集団自決”は「強制集団死」と併記されることが多い（*1）。

*1 「集団自決」や「強制集団死」という語彙が生まれた経緯に関しては、屋嘉比収『沖縄戦、米軍占領史を学びなおす記憶をいかに継承するか』（世織書房、2009年）に詳しい。1950年代ごろまでは「玉砕」という言葉が一般的だったが、沖縄戦の実相を記録した『鉄の暴風 現地人による沖縄戦記』（沖縄タイムス社編、朝日新聞社、1950年）の刊行以後、「集団自決」という呼称が一般化していく。1982年の教科書検定問題の際、その法廷闘争の中で国側の「殉国美談」による「集団自決」の解釈に対する対抗言説として、住民の自発性を否定した「集団死」という概念が構築された。さらに2000年代に入り日本軍の強制をより明確にするために「強制集団死」という概念が提起され、定着している。これらの語は沖縄戦を歪曲しようとする現実の政治課題に対する対抗言説として更新されてきた。いかなる背景のもと住民が犠牲となったか問い直し続けた結果といえよう。屋嘉比は前掲書において、ノーマ・フィールドが提起した「強制的集団自殺」という概念を検討し、さらなる問いを投げかけている。

映画『骨を掘る男』の中でも具志堅さんが「自殺じゃなくて殺されたんだ」と言う場面がある。見つかった遺骨の状況から、銃剣の引き金を足で引いて死んだと推察される日本兵に対して発した言葉だ。

「自殺／自決」という言葉を批判的に捉え直し、兵士の自発的な死ではなく当時の国家の教育によって「選ばされた死＝殺人」であるという意思が感じられた。具志堅さんのその言葉は国家が免責されることを許さない。そして遺骨が放置されている現状に対しての怒りと焦りとやるせなさが言葉に宿っていた。

日本軍によって引き起こされた「強制集団死」

これと同じように住民たちの「強制集団死」も決して自発的に行われたのではなく、様々な力学が働いた結果起こった悲劇だ。その力学の主たるものは、日本軍の直接的な関与であり、日本軍の思想や戦前の教育にある。

「軍官民共生共死」を掲げた日本軍は、住民も官吏も兵士と同じように命をかけて国を守れ、という方針のもと住民の指導にあたっていた。米軍の上陸前からこの方針を徹底していた日本軍は、飛行場などの軍施設の建設作業に子供から年寄りまで動員した。集落によっては自宅を軍に提供して兵士を住まわせた例も多数確認されている。その過程で知った軍事機密を米軍に知られるのを恐れたことから、住民が米軍に投降することを許さなかった。住民には自決用の手榴弾、負傷して回復の見込みのない兵士には青酸カリ入りのミルクが配られた事実もある。これは前者の日本軍の直接的な関与に該当する。

後者の日本軍の思想や戦前の教育の影響のわかりやすい例を挙げるとすれば、当時の日本軍の「戦陣訓」という教えがある。「生きて虜囚の辱めを受けず」、つまり捕虜になるよりも死を選べ、という考えが根付いていた。さらに遡ると、沖縄の住民は皇民化教育を徹底された事実がある。皇民化教育とは、朝鮮・台湾などの植民地や沖縄において行われた日本文化への強制的な同化教育のことだ。日本語の常用、神社の建設や参拝、日の丸の掲揚、君が代の斉唱などを通じて日本国民であるという意識を植え付け、住民を教化して戦時体制に組み込んでいった。

米軍と日本軍という二つの暴力装置の狭間で行き場を失った住民たちは、これらの複合的な要因により、実質的に強制、誘導を伴う集団死を選ばされることになる。捕虜として生き残って軍隊の足手まといになるのではなく、進んで自らの命を断つよう様々な合わせ技を駆使して周到に死への道を舗装していたと言える。今も沖縄で「軍隊は住民を守らない」と語り継がれ、戦争に繋がりかねない教育について敏感に反応するのは、沖縄戦で起きたこれらの凄惨な出来事から学んだ根拠ある戒めである。

〈「怖いという感覚を持つことは大事なことですよ。その感覚は忘れないほうがいい」…無数の死者が眠る“沖縄のガマ”に潜入して体感した“異様な空気”〉へ続く

（奥間 勝也／Webオリジナル（外部転載））