瀬戸大橋が完成したのは、1988年4月のことだ。その後、本州と四国の間には2本の橋も架かって、いまや本州と四国の間を行き来するのにどこかの橋を使うのはすっかり当たり前になった。

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特に“最初の橋”である瀬戸大橋なんぞ、もう開通してから40年近くが経っている。道路と鉄道が上下に並んで走っているという一人二役の橋で、瀬戸大橋線の「マリンライナー」という快速が岡山と高松を結ぶ。その存在は、すっかり人々の間に根付いているといっていい。

何しろもう40年。瀬戸大橋がまだなくて、本州と四国の間を船で渡っていた時代を知っている人のほうがむしろ少数派になってきているのかもしれない。

そして、華々しく瀬戸大橋が開通するその陰で、ひっそりと地図から消えたローカル線。その存在を、誰が覚えているのだろうか――。





36年前に消えた「下津井鉄道」の廃線跡

と、そういうわけでやってきたのは岡山県は倉敷市、瀬戸大橋の付け根の町。ジーンズの町として知られる児島を訪れた。

消えたローカル線とは、下津井電鉄線。1914年に開通して茶屋町〜下津井間を結んでいた。

1972年には茶屋町〜児島間が廃止になり、その後は児島〜下津井間の6.3km。ちょうど瀬戸大橋の架かる児島半島の海岸線をのんびり走っていたローカル線だ。

今回は、その下津井電鉄線の廃線跡を辿ってみようと思う。

スタート地点は、児島駅。同じ名の駅がJR瀬戸大橋線にもあるが、下津井電鉄線のそれとは違う場所にある。

かつての駅の跡地には…

JR児島駅から10分ほど歩き、ジーンズストリートなども近い旧中心市街地の一角。

金融機関や図書館、市民交流センターやバスターミナルがあるその場所が、かつての下津井電鉄線児島駅の跡地だ。

実は児島駅は2度場所を変えている。はじめは少し北を流れる小田川の近く。茶屋町〜児島間が廃止されてからは、ちょうど市民交流センターの広場あたりにお引っ越し。

そして最後にはバスターミナルから通りを挟んだ南側に移った。いずれにしても、かつては「味野」といった町の中心部のすぐ近くである。

JR児島駅は瀬戸大橋と同じ1988年に開業した。つまりそれ以前に児島にあった鉄道は下津井電鉄線ただひとつ。古くから、この地の交通を支えていたのは下津井電鉄だけだったのだ。

だから、いまやブランド化している児島のジーンズも、下津井電鉄が存在しなければこの世に生まれることはなかったのかもしれない。

なんてことを考えながら、すっかり現代的な装いになった児島のバスターミナルに立つ。通りを挟んだ向かいには、下津井電鉄の児島駅が残っていた。

ホームやそれを覆う駅舎などの建物とともに、現役当時の姿をいまに留めている。よく整備されているあたり、児島の観光スポットのひとつなのだろう。きっと、長く地域を支えたローカル線として、町の人たちからも大事にされているのだ。

そしてここからはじまる、下津井電鉄廃線跡の旅。どうやって辿っていこうかと地図を眺めて頭を捻る……までもなかった。

廃線跡は「風の道」になっていた

というのも、廃線跡はほとんどそっくりそのまま「風の道」と名付けられた遊歩道になっているのだ。

最近の廃線跡は、町の中に消えたりその反対に廃止時のままほったらかされたり、というケースはめったにない。線路の幅からして道路に転用するにはちょっと狭く、かといって使い道があるわけでもなし。そこで遊歩道やサイクリングロードになることが多いのだ。

だから廃線跡歩きが簡単になったとも言えるし、探して見つける楽しみがなくなったとも言える。まあ、どちらにしても贅沢な悩みなのかもしれない。

それはともかく、児島駅を抜けてそのまま廃線跡の遊歩道を南に向かって歩いてゆく。下津井電鉄バスの車庫を横目に、しばらくは児島の市街地の中。両脇には生活道路が通っていて、道沿いは住宅地だ。

少し離れたところにはスーパーやドラッグストアの看板が見える。大きな通りに面して大きな駐車場を備える、クルマ社会に適応した商業施設。

対して、廃線跡の周りはクルマがすれ違うのもやっとじゃないかという細い道も多い。クルマが普及する前と後。ふたつの時代が交錯する、ローカル線の廃線跡だ。

廃線跡はレールこそさすがに撤去されているが、架線柱はところどころに残されている。さび付いた鉄柱が、ここが廃線跡であることを教えてくれる数少ない手がかりと言ったところか。

こちらは最初からわかった上で歩いているが、架線柱がなければここが廃線跡だと気がつかない人もいるのかもしれない。

雑草にポツンと駅名標が…

15分ほど児島の町中を歩いてゆくと、備前赤崎駅の跡に着く。ホームがそのまま残っていて、ホーム上には駅名標。ただ、これは鉄道現役時代のものではなくて、「風の道」になってから設置されたものらしい。

ホームの上やその周辺にはお花が植えられていて、道行く人の目を楽しませる。このあたりも、地元から愛されているその証、といったところだろうか。

さらに南に進む。まっすぐ先に見える山の上には、鷲羽山ハイランドの観覧車がクルクル回っている。国道430号を渡ったところで左に急カーブ。

ここから先は、鷲羽山をはじめとする児島半島南部の山をぐるりと迂回するように進んでゆく。目指す先は、児島の市街地から山で隔てられた港町・下津井だ。

高架を見上げながら地上を歩く

急カーブを曲がりきって少し進むと、阿津駅の跡。そしてまた左にカーブ。そして山なんぞ関係ないとばかりに直線で突き進む瀬戸大橋線の高架をくぐる。

1988年4月に開業した瀬戸大橋線と、1990年末を最後に廃止された下津井電鉄は、3年近く共存していた。小さなローカル線から瀬戸大橋線を見上げるとき、どんな気持ちになったのだろうか。

下津井電鉄が開業した大正時代には、山を貫くトンネルを掘るような技術（というよりここでは資金力だろうか）はなく、ローカル線らしく急カーブを繰り返しながら進んでゆく。

それに対して、トンネルであっけなく山を貫く瀬戸大橋線。資金力と時代の違いといえばそれまでだが、片方が廃止されてしまったのだからなんともいえず寂寥感を覚えてしまう。

山肌をゆっくりと登っていく

ここから先は、山肌にへばりつくようにしてゆっくり坂を登ってゆく。

左手を見れば、眼下には児島湾。なんだか大きなモーター音が聞こえてきたと思ったら、児島競艇場があった。

児島競艇場は1952年にできたというから、下津井電鉄、また瀬戸大橋の歴史を見守ってきたということになる。かつて、下津井電鉄に乗って鉄火場を訪れた人たちもいたのだろう。

ちょうど競艇場の真上あたりに位置するのが、琴海駅だ。それを過ぎるとS字カーブを繰り返しながら右に曲がってゆき、木々の生い茂る“緑のトンネル”の中を抜ける。

瀬戸大橋線と一体となって瀬戸内海を渡る高速道路の下を潜れば、鷲羽山ハイキングの拠点になっていて、公衆トイレも整備されている鷲羽山駅の跡だ。そこから5分ほど西には東下津井駅の跡もある。

このあたり、南を見れば塩飽諸島の島々を経由しながら四国を目指す瀬戸大橋が大パノラマ。瀬戸大橋の手前には下津井の港町が広がっていた。

下津井電鉄線が廃止になったことで、下津井は鉄道の通らない町になった。いわば、昔ながらの小さな漁村。

しかし、かつては児島半島どころか備前一帯、いや瀬戸内海の中でも指折りの港町だった。

下津井が港町として栄えたワケ

江戸時代の下津井は北前船の風待港として、また四国は丸亀との間を結ぶ本四連絡の拠点として栄えた。特に金比羅宮を参詣する人たちは、下津井から船で丸亀に渡るルートを取る人が多く、それはそれはたいそうな賑わいだったのだとか。

さらに北前船も、下津井に繁栄をもたらした。下津井では北海道・松前からはるばる運ばれてきたニシンカスが陸揚げされ、児島半島で盛んに栽培されていた綿や藍の肥料として重宝されたという。

これが倉敷・児島ののちの繊維産業の隆盛に繋がり、ひいては国産ジーンズのメッカとしての児島を生み出すことになる。歴史は思わぬところで繋がっている、というわけだ。

しかし、1910年に宇野と高松を結ぶ宇高航路が誕生すると、下津井は本四連絡の拠点という役割を失って衰退の憂き目を見る。

そこで危機感を覚えた下津井の廻船問屋の旦那衆らが中心となり、対岸の丸亀の人たちなども巻き込んで設立したのが、下津井電鉄だ。

下津井電鉄線は茶屋町駅で国鉄宇野線と接続し、また一方の下津井駅では丸亀への航路と連絡。本四連絡鉄道として国鉄に対抗したのだ。

ただ、いくらなんでも天下の国鉄を向こうに回しては勝ち目が薄い。開業当初からかなりの苦戦を強いられた。

ローカル線の栄枯盛衰

それでも昭和に入って児島の繊維産業が発展すると輸送量を増やし、戦後も順調にお客が増加。1964年度には年間300万人ほどを運んでいる。下津井電鉄が自ら開発を手がけた鷲羽山観光の人気もあって、全盛期を迎えたのだ。

ところが、時代はローカル線には厳しかった。この頃からクルマ社会が到来して地方にも自動車が普及。加えて自社の路線バスとも競合するようになり、1972年には茶屋町〜児島間が廃止された。

児島〜下津井間が鉄道のまま残ったのは、山を挟んで並行する路線バスがなかったからだとか。かくて、下津井電鉄線は他の鉄道路線といっさい接続しない孤立路線として歴史を刻んでいった。

まだレールが残る終着駅へ

東下津井駅の跡から西に進み、大きく左にカーブして坂を下ると、終着駅・下津井の跡に着く。

それまでは駅の跡といってもホームが残っているくらいだったが、下津井駅にはホームだけでなくレールも残り、脇の広場には古い車両も保存されていた。

駅舎こそないけれど、往年のターミナル・下津井の賑わいはここにあり、といったところだろうか。

そして、下津井駅の跡から少し歩けば、下津井の港だ。港町を歩くと、本四連絡の一大拠点として繁栄を謳歌した当時をしのばせる町並みが残っていた。

遊女たちが船でやってくる馴染みの客を待つ“まだかな橋”の跡も残り、古い廻船問屋の町屋も並ぶ。

古き港町をゆくローカル線

最末期、下津井電鉄は瀬戸大橋開通に伴う観光に一縷の望みを掛けた。いつもは1両編成の列車が行ったり来たりするだけだったところに、3両編成の観光列車「メリーベル号」を投入したのもそのひとつ。

ただ、本四連絡の橋が目玉なのだから、橋を渡らずに手前で降りてローカル線へ、などという観光客は少なかったようだ。

なにしろ当時はバブルの最中。華々しく開通した新しい橋は魅力的にみえても、古びたローカル線の旅情を感じて、などという時代ではなかったのだ。

さらに、下津井電鉄は岡山・茶屋町と児島を結ぶ路線バスという“ドル箱”を失ったことで、赤字のローカル線を支える余力はもはやなくなった。

かくして1990年末を最後に、古き港町をゆくローカル線は地図から消えたのである。下津井から対岸の丸亀を結んでいた航路も、いまはもう存在しない。

撮影＝鼠入昌史

〈香川県“ナゾのうどんの駅”「丸亀」には何がある？〉へ続く

（鼠入 昌史）