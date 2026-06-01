トロント・ブルージェイズの外野手ヘスス・サンチェス（28）が31日（日本時間1日）、外野席から投げ込まれたボールを受けて負傷した。右手首を打撲し、オリオールズ戦を途中交代した。

アクシデントは、オリオールズが9―5で勝利した試合の6回に起きた。プレーが止まっている間、サンチェスは右翼席のファンの方を見上げた。その直後、スタンドからボールが飛んできて、手首に当たった。サンチェスは「そこでキャッチボールをしようとしたわけではありません。ただ彼らの方を見ただけで、向こうは僕がボールを投げてほしいと思ったのかもしれません。完全な誤解でした」。試合後、サンチェスは手首に包帯を巻いていたが、X線検査の結果は陰性。本人も、「少し痛みはありますが、大きなけがでも骨折でもありません。大丈夫です」と語った。

ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は、何が起きたのか説明を求められると、首を振りながらも笑みを浮かべた。「球場では何が起きるか分かりません。彼は12歳くらいの子どもと、ふざけた感じで話していたんです。“キャッチボールしよう”というような雰囲気だった。子どもはそれを文字通りに受け取ったのだと思います。その子も悪いと思っているでしょう。悪意があったとは思いません。ただの誤解で、タイミングが悪かった」。

一方ゲームを主催しているオリオールズ側にとっては容認できる行為ではない。クレイグ・アルバーナズ監督は「球団として調査しています。選手がけがをしたり、ファンがフィールドにボールを投げ込んだりするようなことは望んでいません」と話した。オリオールズの広報担当者は声明で、球団は「当該ファンを特定し、詳細な調査を行う間、その人物を球場から退場させた」と明らかにしている。