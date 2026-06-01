〈雑草に埋もれたレール跡、さび付いた架線柱、ポツンと残された駅名標も…岡山から36年前に消えた「ナゾのローカル線」の痕跡をたどる〉から続く

週に一度は丸亀製麺に行っている。何が好きなのかと問われるとなかなか難しいのだが、毎週ラーメンを食べるよりはいくらかヘルシーなのではないかと思っている。まあ、天ぷらをいくつも付けてしまえばあまりラーメンと変わらないような気もするけれど。

【画像】うどん屋を探してみたけれど…この記事の写真を一気に見る（全53枚）

で、やってきたのは四国は香川県、JR予讃線の丸亀駅である。



香川県“ナゾのうどんの駅”「丸亀」には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

ナゾのうどんの駅「丸亀」には何がある？

もちろん丸亀製麺は丸亀どころか香川でもなく兵庫県発祥であり、丸亀市内にはひとつも店がないということはよく知っている。

「何の関係もないのに丸亀製麺、讃岐うどんを名乗るなんて」などという声があったことも知っている（いまでは地域活性化包括連携協定を結んで、丸亀市にあれこれ支援を行っているらしいです）。

ただ、正直なことを打ち明ければ、それこそ香川には何の縁もなく、讃岐うどん原理主義でもない筆者にすれば、そこそこ旨くて手軽に食べられるならばなんでもいいのだ。

こんな雑な考え方の人が多いから地方の食文化が衰退する、なんて言われてしまうのかもしれないけれど。

前編では、下津井電鉄の廃線跡を辿って下津井港までやってきた。この小さな港町が、かつては対岸の丸亀と結びついて繁栄を謳歌した……。そんな話を聞けば、丸亀まで足を伸ばさねばならぬ。

そんなわけで、そういえば丸亀製麺も好きだしね、などという余計な理由付けをして、瀬戸内海を渡ってきたのである。

快速マリンライナーだと遠回り？

といっても、いまではもう下津井と丸亀を結ぶ航路はない。だから、バスでいったんJR児島駅に戻り、瀬戸大橋を渡らねばならない。児島駅から乗るのは快速「マリンライナー」だ。

ただし、この電車は高松方面に向かい、丸亀は通らない。なので、瀬戸大橋を渡って四国に入って最初の駅・坂出で反対方向の電車に乗り継ぐ必要がある。

なんだか遠回りを強いられている気がするが、多少余分にお金を出す気があれば特急列車に乗っても良い。松山、もしくは高知方面に向かう特急ならば、乗り換えの手間なく丸亀駅に行くことができる。

いずれにしても瀬戸内海を渡った電車は、瀬戸大橋のままの高架で丸亀を目指す（乗り継ぎの坂出も高架駅だ）。

丸亀駅が近づいてきたところで見えてくるキレイな円錐形の山は、讃岐富士とも呼ばれる飯野山。丸亀製麺の店内にも、讃岐富士の写真が大きく飾られていますねえ……。

そうして到着する丸亀駅。高架の上に2面のホームが向かい合う、もっともシンプルな構造だ。

高架下の改札は自動改札ではないけれど、交通系ICカードは使うことができる。岡山からJR西日本と四国の会社境界を乗り越えて、ICカードで直接香川県内へ。

ICカードはもとより、瀬戸大橋のおかげで高松都市圏と岡山都市圏は相互の往来がますます盛んになっているのだとか。

うどん屋を探してみるが…

丸亀駅の高架下。さっそくうどん屋でもあったらな、と思ったがさすがにそれほど甘くはない。それでも近くのうどん屋の情報をまとめたチラシがあったからそれを眺めてみる。

が、そもそも香川のうどん屋はお昼過ぎにはたいてい店じまい。訪れたのはもうお昼をだいぶ過ぎてからだった。

どうやら、本場の讃岐うどんにはありつけなさそうだ。

それはさておき丸亀駅、うどん屋はないけれど高架下は一応商業施設が入っている、という設えになっているらしい。

ただ、居酒屋などがあるにはあるが、空きテナントも目立つ。いきなり地方都市の現実に直面させられたようで、なんとも複雑だ。

丸亀の中心市街地は、駅の南側（つまり山側）に広がる。駅前に出れば大きな広場とその向かいには東横イン。

西側には猪熊弦一郎現代美術館があり、東側には線路に沿うようにアーケードの商店街が延びてゆく。

この商店街の中に入ってみたが、営業している店はほとんどない。訪れた日がたまさか店休日だったのか、それともシャッター街なのかはわからない。アーケードの真ん中あたりにスーパーホテルがあるくらいだから、まったくのシャッター街でもなさそうだ。

脇の小径には小さな居酒屋などが何軒かあったりもするから、丸亀の駅前繁華街なのだろう。

県道沿いにドンキを発見

途中で右に折れるアーケードの中をそのまま辿って南に抜けると、県道33号の大通りと交差する。目の前にはドン・キホーテと丸亀市役所が並んでいた。

このドン・キホーテはもともとダイエーだったようで、ダイエーが閉店した後2013年にドンキになったという。

他の町でも見かけたが、中心市街地の大型店が閉店してドンキになるのは地方都市ではおなじみの光景。四国だろうが北関東だろうが、そうした事情に違いはない。

現存天守のある「丸亀城」

県道を渡ってドンキの脇をさらに南に抜けると、正面に見えてくるのが丸亀城だ。

立派な内堀を持ち、大手門から中に入れば幾重にも重なった石垣のてっぺんに聳える天守閣。1660年に完成した、いわゆる“現存十二天守”のひとつで、国の重要文化財だ。

言われてみれば、丸亀城のあたりには観光客の姿もちらほら見える。インバウンドで大盛況、とまではいかないが、それでも外国人の姿もあった。

この町には丸亀うちわという実に日本らしい特産品もある。もちろんうどんがあるし、グルメならば骨付鳥もある。

だから、何かのきっかけで人気に火が付けば、インバウンドフィーバーなんてことも起こるやもしれぬ。すぐ近く、瀬戸内海に浮かぶ直島なんて、外国人観光客だらけですしね。

ともあれ丸亀は、この丘の上に聳える丸亀城を中心とした城下町なのだ。

城下の町割りがそのまま残っている

はじまりは天正年間、秀吉の時代。生駒親正が讃岐一国を与えられて高松城とともに丸亀城を築城した。

関ケ原の戦い以後は、山崎氏を経て京極氏が入り、京極氏丸亀藩として幕末へ。この時代に整備された城下の町割りが、いまもほとんどそっくり残っているというわけだ。

大手門に面する内堀沿いの京極通り。その名は長らく丸亀を治めた京極の殿様にちなんでいるのだろう。

京極通りとドンキ・市役所の県道の間は、いわば行政エリアだ。市役所の他にも検察庁や裁判所。

一方で、ドンキ西側には酒場やスナックなどが集まってちょっとした歓楽街を形成している。観光客はもとより、仕事帰りの市役所の職員あたりが宴会をするのだろうか。

この一帯は、明治以降に陸軍歩兵第12連隊が置かれており、隣接して練兵場なども整備されていた。

現在の県道は、かつての外堀。丸亀駅に向かって広がるアーケードなどの市街地は、江戸時代から続く町人町だ。

そしてさらに、電車の高架をくぐって少し歩けば、丸亀のいわば心臓といってもいい、港が待っている。

海沿いに巨大建築物が

古い地図を見ると、以前は丸亀駅のすぐ北側まで海が入り込んでいたようだ。いまはさすがにそんなことはなく、市街地になっている。

その中を、かつての街道筋が大きくカーブしながら東から西へと続いてゆく。昔の海岸線はこのあたりなのだろうか。

そして海沿いまで出れば、奥には京極大橋という巨大な橋が架かり、手前には船溜まり。その中でひときわ目立っているのが、高さ5mという巨大な灯籠だ。

脇の公園には大きな木造船のオブジェも展示されていて、この町が港町であったことを改めて認識させてくれる。

京極大橋を潜った先には、丸亀港。かつては下津井との間を結ぶ船もあったのだろうが、いまでは沖合に浮かぶ広島・本島・牛島などへの船が行ったり来たり。ちょうど到着した船からは何人かの観光客が下りてきた。

昔の瀬戸内の空気がいまも色濃い離島群。そこへの船で、島から島へとあてなく旅をする。いつか、そんなことをしてみたいものだ。

江戸時代に起きた“丸亀ブーム”

丸亀の港、江戸時代後期には金比羅宮を参拝する人たちの上陸地として、四国では一番の活気に満ちた港だったのだとか。

対岸の下津井港とも結び付き、お伊勢参りと双璧を成した金比羅参りブームを支えた輸送の一大拠点だったのである。

いくつもの旅籠が港に軒を連ねて昼も夜もない賑わいぶり。日本中あちこちの町の大商人からの寄進による灯籠があちこちに建てられて、夜な夜な煌々と金比羅街道を照らしていた。

もともとは藩財政立て直しのために奨励されたうちわは、いつしか丸亀土産の定番に。かくて、丸亀は四国でも指折りの商業都市になったという。

丸亀駅は、そんな町の玄関口として1889年に開業した。当時は私鉄の讃岐鉄道。開業したのは丸亀〜琴平間で、現在のJR四国の路線では最も古い。

船は帆船から蒸気船になり、陸の移動は徒歩から鉄道へ。そんな移り変わりの中にあっても、丸亀から琴平、つまり金比羅宮への参詣ルートが最優先されたのだ。

このあたり、金比羅参りの入口にあたる丸亀という町が、いかに重要な存在だったのかがよくわかる。

四国でいちばんの港だった歴史

丸亀駅に戻ると、駅の北口広場にも灯籠が立っていた。いまや、金比羅宮を詣でるには丸亀の町を歩かずに特急「南風」にでも乗れば岡山駅から1時間ほどで最寄りの琴平駅にも着いてしまう。

丸亀の海も、いまでは埋立が進んで工業地帯化している。金比羅参りの賑わいは過去のもの。

けれど、駅前と港の灯籠が、かつての四国でいちばんの港だった歴史を伝えている。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）