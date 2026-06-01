田舎から東京に出てきて、幼い息子と一緒に朝の電車に乗車。

【忘れられない…】切迫早産で入院中に知り合った友達は、私が無事出産したと看護師に聞き…

車内は満員で、目的の駅で降りられる気がしない。でも、勇気を出して声をあげたら......。

2019年の春、Sさんが体験したできごと。

＜Sさんからのおたより＞

平成最後の春、大学生だった長男の卒業式に参加するため、私は小学生の次男を連れて上京し、電車で九段下駅へ向かっていました。

私たちは朝の混雑に戸惑いつつ、「やっぱり東京はすごいね」などと会話をしていました。

そして、降車駅が近づくと私は冷や汗をかき始めることに......。

勇気を出して声をあげた

なんと、開く扉は反対側だとアナウンスが流れたのです。

満員電車の中、短い停車時間で果たして降りることができるのか。普段電車に慣れていない田舎暮らしの私は、考えるほどに胃が痛くなってきました。

（......でも、降りなくちゃ）

いよいよ、電車は九段下駅に入っていきます。次男の手を握りしめ、勇気を出して声をあげました。

「すみません！降ります！」

すると、信じられないことに、満員のはずの車内に、私たちと降り口を結ぶ道が開けたのです。

人をかき分けながら急いで降りないと！ と覚悟を決めていた私にとって、目を疑う出来事でした。

おかげで私たちは電車から普通に降りることができたのです。

「東京の人はやさしいんだね！」

ホームで次男に「すごい！みんなが道を作ってくれてたね！」と言うと、「お母さん！東京の人はやさしいんだね！うれしいね！」とニコニコしていたのを今でも覚えています。

そんな次男も今では大学生になり、上京しました。あの時の方々と同じように優しい行動ができているといいな、と遠くから願っております。

当時、車内に居合わせた皆さま、その節は、大変助かりました。ありがとうございました。



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