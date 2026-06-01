◆ 佐伯氏「何か迷っているのではないか、全然タイミングも合っていない」

広島は31日、ソフトバンクとの交流戦で1−3と敗れた。これで交流戦開幕から6連敗となり、借金も「12」に膨らんだ。

この試合で10三振（見逃し三振4・空振り三振6）の広島に対し、31日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・辻発彦氏は「広島のイメージとして、本当に選手は粘り強い。最後まで諦めずにしつこく来るが、なぜか見逃し三振が多い。そういう所がちょっと気になってしょうがない」と指摘した。

もう1人の解説・佐伯貴弘氏は、初回無死一塁での盗塁失敗について「大盛穂（の見逃し三振）の場面ですよね。カウント3-2からで走者を走らせるベンチの意図というのが、この打者に伝わってないのかなという感じもする」と苦言を呈し「これだけ見逃し三振が多いというのも、際どい所に投げられて振れないのではなくて、何かもう迷っているのではないか。全然タイミングも合っていない」と分析。MCの岩本勉氏も「消極的に映りますよね。バットを出さないと結果は出ないですからね」と語った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』