◆ファーム・リーグ 巨人２―０阪神（３１日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人のリチャード内野手（２６）が３１日、下半身のコンディション不良から実戦復帰後初アーチを描いた。「早く１軍に行けるように頑張りたいです」と気を引き締めた。

ファーム・リーグ、阪神戦（Ｇタウン）に「４番・ＤＨ」で先発出場し、１―０の６回２死の第３打席。先発右腕・今朝丸の低め１４４キロ直球をはじき返すと、打球は伸びて右中間スタンドに飛び込む２号ソロとなった。

１、２打席目は空振り三振。このまま終わるわけにはいかなかった。大田２軍打撃コーチが「リチャードはホームランバッターだから、こういう試合展開のときはホームランを打つのが仕事だよ」と声を掛けた。力むことなく、低めの直球に対して丁寧にアプローチ。逆らわず、逆方向に打ち返した。大田コーチは「そこらへんは自分で考えている。本当に打ってすごい」と手放しで褒めた。

２日の同・広島戦（同）で左手骨折から２か月ぶりに実戦復帰。いきなり本塁打を放ち、５日の同・ハヤテ戦（ちゅ〜る）まで４試合に出場したが、その後は下半身のコンディション不良を発症して再び故障班に合流していた。２７日に復帰後は１１打数５安打と好調。「淡々とできることをやります」。最善を尽くす。（臼井 恭香）