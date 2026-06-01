◇プロ野球ファーム・リーグ交流戦 巨人2ー0阪神（5月31日、ジャイアンツタウンスタジアム）

2軍での伝統の一戦は巨人の3連勝で幕を下ろしました。この日はオープナーとして富田龍投手が先発登板。短いイニングをブルペン陣が無失点リレーでつなぎました。

ヒーローインタビューには宮原駿介投手。7回1アウト満塁の場面からマウンドに上がり、見事、長坂拳弥選手をサードゴロ、ホームゲッツーでピンチを切り抜けました。

「（キャッチャーの）山瀬さんが引っ張ってくれたので、山瀬さんの要求通りに少しでも投げられたらいいなと思って、結果的に抑えられてよかったです。ゼロで抑えれば、負けることはないという話を石井監督もしてたので、みんなでゼロでつなげてよかったです」

宮原投手は5月13日に福井で坂本勇人選手のサヨナラホームランによるプロ初勝利を挙げました。その後、チーム編成の都合上、29日に登録を抹消され、2軍に合流しました。現在は、1軍で通用するピッチャーになるべく、山口鉄也コーチと右左関係なく抑えられる球種を増やしているところだそうです。

「野手の方に助けられて、1軍でも2軍でもやらせてもらっている。ここからはチームを助けられるピッチングをできるように頑張りたいです」と宮原投手は意気込みました。