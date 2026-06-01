開催：2026.6.1

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 2 - 1 [タイガース]

MLBの試合が1日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとタイガースが対戦した。

Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するタイガースの先発投手はケイデル・モンテロで試合は開始した。

1回表、3番 スペンサー・トーケルソン 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 CWS 0-1 DET

7回裏、4番 コルソン・モンゴメリー 7球目を打って右中間スタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 1-1 DET、7番 トリスタン・ピーターズ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 2-1 DET

試合は2対1でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのブランドン・アイサートで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はタイガースのドルー・アンダーソンで、ここまで2勝3敗2S。Wソックスのデイビスにセーブがつき、2勝2敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 05:38:12 更新