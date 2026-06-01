開催：2026.6.1

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 4 - 9 [Rソックス]

MLBの試合が1日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとRソックスが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。

1回表、1番 ジャレン・デュラン 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでRソックス得点 CLE 0-1 BOS

2回裏、8番 オースティン・ヘッジズ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-1 BOS

5回表、2番 ミッキー・ギャスパー 初球を打ってレフトへの犠牲フライでRソックス得点 CLE 2-2 BOS、3番 ウィルヤー・アブレイユ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 CLE 2-3 BOS

5回裏、2番 ホセ・ラミレス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 3-3 BOS、3番 チェース・デローター 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 4-3 BOS

7回表、3番 ウィルヤー・アブレイユ カウント3-2から押し出しの四球でRソックス得点 CLE 4-4 BOS、4番 吉田正尚 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 CLE 4-6 BOS、5番 アイザイア・カイナーファレファ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 CLE 4-7 BOS、6番 ケーレブ・ダービン 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでRソックス得点 CLE 4-9 BOS

試合は4対9でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのジョバニ・モランで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はガーディアンズのコリン・ホルダーマンで、ここまで3勝1敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で5打数、2安打、2打点、打率は.259となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 05:40:35 更新