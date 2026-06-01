開催：2026.6.1

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 10 - 1 [マーリンズ]

MLBの試合が1日に行われ、シティ・フィールドでメッツとマーリンズが対戦した。

メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するマーリンズの先発投手はジョン・キングで試合は開始した。

1回裏、1番 カーソン・ベンジ 3球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 NYM 1-0 MIA

2回裏、8番 マーカス・セミエン 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 3-0 MIA

4回表、8番 オーウェン・ケイシー 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 NYM 3-1 MIA

4回裏、9番 ルイス・トーレンス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 5-1 MIA

6回裏、2番 ボー・ビシェット カウント3-2から押し出しの四球でメッツ得点 NYM 6-1 MIA、3番 フアン・ソト 2球目を打って右中間スタンドへの満塁ホームランでメッツ得点 NYM 10-1 MIA

試合は10対1でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのノーラン・マクリーンで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はマーリンズのジョン・キングで、ここまで1勝1敗1S。メッツのピーターソンにセーブがつき、3勝5敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 05:40:37 更新