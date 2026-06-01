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YouTubeチャンネル「オカモトの歴史実況中継」が「ハイドロポリティクス│水が支配する世界政治の力学」を公開した。動画では、21世紀において最も激しく争われる資源である「水」を巡るダイナミクス「ハイドロポリティクス（水の政治学）」について解説し、水が単なる資源ではなく「権力」であるという事実を提示している。



オカモトはまず、ハイドロポリティクスを「水資源を巡る政治的、外交的、軍事的なダイナミクスを研究する学問」と定義する。地球上で人間が実際に利用できる淡水は「たったの0.007%しかない」と希少性を強調し、国際河川においては、上流国が水をせき止めれば下流国は干ばつに陥るという「絶対的な非対称性」が存在すると指摘。これが必然的に政治的な権力闘争を生み出すという。



続いて、水が権力として機能した歴史的連鎖を解説する。紀元前2500年のメソポタミアにおける人類最古の「水路戦争」や、16世紀のオスマン帝国がナイル川の管理権を握り、エジプト社会の生殺与奪を支配した「沈黙の外交カード」の事例を紹介。さらに、1967年の第三次中東戦争の裏には、ヨルダン川の水を巡る「水源争奪戦」があったと解説し、水が国家の命運を左右してきた歴史を紐解いている。



現代の事例としては、中国がメコン川上流の雲南省に巨大ダム群を建設し、下流の東南アジア諸国に干ばつなどの深刻な影響を与えている現状を説明。オカモトは、武力ではなくインフラを通じて影響力を確立する構造を「ハイドロヘゲモニー（水の覇権）」と呼び、その権力行使の形は「一見よそから見ると見えにくい」が、時には軍事力以上に決定的な機能を持つと語った。



最後に、気候変動によって水循環が劇的に変化し、2050年までに世界人口の半数以上が深刻な水不足に直面するという国連の推計を提示。「水とは権力である」というハイドロポリティクスの視点を持つことで、複雑に絡み合う国際紛争や各国の対外政策の本質がより深く理解できるようになると締めくくった。