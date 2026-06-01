◇サッカーキリンチャレンジカップ2026 日本1−0アイスランド〈5月31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉

サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向け、アイスランドとの親善試合を行い、1−0で勝利しました。

後半42分に菅原由勢選手（ヴェルダー・ブレーメン/ドイツ）の鋭いクロスに小川航基選手（NECナイメヘン/オランダ）が頭で合わせ、待望の先制点。この1点を守り切りました。

試合後の壮行会では、森保一監督やキャプテンの遠藤航選手（リバプール/イングランド）がサポーターの前で挨拶。遠藤選手は「ここに入れなかったメンバー、ケガをして来られなかったメンバー、支えてくれる家族、友人、この場に足を運んでくれたファンの皆さん、テレビの前で日本代表が戦う姿をみてくださった皆さん。全ての思いを背負って、最後まで戦い抜きたい。みんなで最高の景色をみましょう！」と力を込めました。

その後、女子日本代表「なでしこジャパン」の清水梨紗選手や元代表の澤穂希さんが花束を持って激励に登場。ワールドカップ2011年大会で日本を優勝に導いた澤さんの登場にはスタジアムがどよめきました。