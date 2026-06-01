◇交流戦 ソフトバンク3―1広島（2026年5月31日 みずほPayPay）

ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が31日、広島戦の6回に右越え16号2ランを放ち、チームの4連勝に貢献した。進化を遂げた内角球打ちで5月は11発とホームランの嵐。26年半にわたる活動を終えた人気アイドルグループ「嵐」への感謝の思いをバットに乗せた。16本塁打、41打点はともに両リーグトップと絶好調だ。チームは今季3度目の同一カード3連勝で、5勝1敗とした交流戦の首位に立った。

絶好調の4番がまた打った。1―0の6回1死二塁、栗原が両リーグトップの16号2ランを放ち、勝利をたぐり寄せた。

「高めにふける球が強かったので、何とかベルトより下を狙っていこうというイメージでした。あのイニング前に円陣があり、ある程度の狙いを決めた中で入っていけたのが良かったです」

好投を続けていた広島・岡本が初球に投じた内角カットボールを捉えた。打球は大きな弧を描き右翼席に吸い込まれた。周東が安打と盗塁で1死二塁のチャンスをつくり、近藤が先制の左越え二塁打を放った直後に出た効果的な一発だった。

好調の要因は内角球に対してのアプローチにある。「強く振れるポイントがインサイドにあると思っています。その中で駆け引きをしながらやっていて、うまく前に飛ばせています」と迷いなく語った。小久保裕紀監督は「インサイドの打ち損じが少なくなっている。進化している」と評価した。12本塁打の日本ハム・万波に4本差をつけて本塁打王争いを独走中。41打点も両リーグトップに立った。本塁打、打点で両リーグ2冠と勢いが止まらない。

試合前、この日で26年半にわたる活動に終止符を打った「嵐」のメドレーが、練習中のグラウンドに響いていた。1996年生まれの栗原は、99年デビューの嵐に子供の頃から自然と触れてきた。本塁打の直後には「嵐ありがとう！たくさん元気をいただきました」と広報を通じてコメント。動物番組にレギュラー出演していた相葉雅紀が“推し”だったと話し、「悲しさと感謝。世間に素晴らしい影響があったと思います」と惜しんだ。

チームは今季3度目となる同一カード3連戦3連勝。連勝を4に伸ばし、5勝1敗とした交流戦で首位に浮上した。5月は月間自己最多を更新する11本塁打とホームランの嵐だった栗原が、2年連続12球団最多10度目の交流戦優勝へチームを引っ張る。 （昼間 里紗）