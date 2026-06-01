◇交流戦 日本ハム3―0巨人（2026年5月31日 エスコンF）

本拠地・エスコンフィールドは今季初のルーフオープンだった。日本ハムの北山亘基投手（27）は3、5、6回に得点圏に走者を背負いながらも6回を3安打無失点と踏ん張った。青空の下でのお立ち台では、名前をアレンジした決めゼリフの「さいこうきで〜す！」と叫び、今季4勝目の喜びを伝えた。

「自分に勝ちがつかなくて良いと思っていたので、流れを（相手に）渡さずに投げ切ることだけに集中して、自分の仕事ができたと思います」

心地良い風に背中を押され、腕の振りも自然と鋭くなった。初回から155キロを計測。6回に連続四球で1死一、二塁とピンチを招いたが、、キャベッジを空振り三振、中山を遊飛に打ち取り、2点リードを守って救援陣にマウンドを託した。

昨季は全体の2割も投げなかったカットボールを91球中31球も投じた。「相手はこういう投球もあるんだと思ってくれたと思う。引き出しの一つとしては凄くいい」と直球、フォークに次ぐ“第3の武器”としての手応えを得た。変化球の完成度について、加藤投手コーチも「前は三振が取れなかったけれど、種類も増えてストライクが取れるようになった」と評価する。昨季9勝を挙げた北山が“さいこう”の投球でチームを勢いづける。（小渕 日向子）