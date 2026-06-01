◇交流戦 日本ハム3―0巨人（2026年5月31日 エスコンF）

日本ハム・万波中正外野手（26）が31日の巨人戦で、10試合ぶりとなる12号ソロ本塁打をマークした。2―0の7回、本拠地のバックスクリーン上部に飛び込む、8年目で自己最長となる141メートルの特大アーチ。チームは3―0で快勝し、連敗を2で止めた。

大型で荒々しい野生の獣を「野獣」といい、スポーツ界では超人的な能力を持つ選手をそう例えることがある。昨オフから万波が掲げてきたのが「Be beast打法」。「野獣になれ！」という意味が込められており、まさにこれまでの取り組みを証明する衝撃の「ビースト弾」に球場がどよめいた。

「あんなに飛んだ本塁打は、ちょっと記憶にないんで。もう本当に驚きました」

7回の第3打席。竹丸の甘く入ったチェンジアップを豪快に振り抜いた。バックスクリーン上部にあるカメラマン席へ飛び込む141メートルの12号特大弾に「マジでオニール・クルーズぐらい飛んだなと、回りながら思いました」。パイレーツで昨季20本塁打を放った、2メートルを超える大砲を引き合いに笑った。

昨季から横尾打撃コーチ、田原康寛アナリストの3人で打撃改造に着手。選球の数値は高い一方で打球の数値は低く、万波は「自分が目指している選手像ではなく、突き抜けるにはほど遠いと思った」。打球速度や飛距離をアップさせるため地道なウエートトレーニングに励み、人生最重量となる107キロでキャンプインした。

また、「ビースト打法」の肝となったのが、今春キャンプでのアプローチだ。実戦は全球真っすぐ待ちで、かつフルスイングを貫いた。配球は一切考えず「とにかく自分の打撃をスケールアップさせるために、マジのフルスイングにこだわった」。目先の結果にこだわらず、打球クオリティーを上げる「野獣スタイル」が飛距離につながった。

チームは連敗を2で止め、借金は再び1に戻した。衝撃のアーチに新庄監督も「いや〜飛んだね〜」と感嘆し、「今日の本塁打でどう変わるかはまた楽しみですね」と期待を込めた。万波は「取り組みは間違っていない。コツコツ続けていこうかなと思います」と言う。虎視眈々（たんたん）と上位浮上を狙うチームには、凶暴な「野獣」がいる。（清藤 駿太）