「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

３歳馬７９４４頭の頂点に立ち、６年ぶり史上２５頭目の牡馬クラシック２冠馬の誕生だ。１番人気ロブチェンが、中団から力強く末脚を伸ばし、頭差の接戦を制してＧ１３勝目を飾った。２着は４番人気パントルナイーフで、３着には１１番人気バステールが入った。杉山晴紀調教師（４４）＝栗東＝は、これがダービー初制覇で牡馬＆牝馬の“ダブル３冠達成”に王手。新種牡馬ワールドプレミア産駒の素質馬は、秋に史上９頭目の３冠達成に挑戦することになりそうだ。

開業１１年目、延べ４頭、３度目の挑戦で、杉山晴師がダービートレーナーの称号をつかんだ。１冠目を制し、王者として送り出したロブチェン。１番人気の重圧もあったはずだが、「うれしいです」と漏らした短い言葉に、安堵（あんど）と達成感、積み重ねてきた努力のすべてがにじんだ。

８枠１７番からの発走。逃げてレコード勝ちを飾った皐月賞から一転、中団からの競馬になった。戦法を問わない馬とはいえ、「もうちょっと行き脚がつくイメージだった。１角の入りの位置取りは、ちょっとドキッとしましたね」と、想定外だったことを明かす。

それもそのはず。Ｃコース変わりで、内と前が残る馬場傾向。「４角はイメージよりも全然後ろ。届くかな？と思って見ていました」。しかし、直線では圧巻の末脚を披露。ゴール前でライバルをとらえ、世代の頂点へと駆け上がった。

父は新種牡馬ワールドプレミア。血統登録頭数は２５頭と限られたが２冠馬の誕生で、その父の名声を一気に高めた。「どんな競馬もできて、本当にポテンシャルは高い。オンとオフがはっきりしているところも強さ」。天性のバネとしなやかな身のこなしを備えながら、完成途上の部分も残しており、さらなる成長の余地を感じさせる。

杉山晴厩舎は松山とのコンビで２０年にデアリングタクトで牝馬３冠を達成。「相性のいいのは間違いないです」と主戦をたたえる一方で、指揮官自身も歴史に名を刻もうとしている。クラシック完全制覇を成し遂げた調教師は過去に４人のみ。３冠馬と牝馬３冠馬の両方を管理したとなれば、史上初の快挙となる。

ロブチェンに残るは、３冠目の菊花賞（１０月２５日・京都）のみ。杉山晴師は「馬に『お願いします』と言っておきます」と報道陣を笑わせる。「毎レース流れが違うなかでもジョッキーが思った通りにポジションが取れる」操縦性の高さ、優れたレースセンスの高さは淀の長丁場にもってこいだ。この秋、競馬史に新たな１ページが刻まれる。