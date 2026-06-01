ゴミ屋敷で保護された3頭の子猫。保護から3年後、体は大きくなっても変わらず寄り添い合う仲睦まじい様子が視聴者の心を温かくしています。

動画は記事執筆時点で再生回数3,000回を突破。「元気そうですね」「優しい里親さまとのご縁がありますように」といったコメントが寄せられました。

【動画：ゴミ屋敷で保護された、黒猫の３兄弟→大きくなると…愛おしすぎる『現在の光景』】

お腹に幸せが詰まった子猫たち

YouTubeアカウント「人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】」に投稿されたのは、仲良しな保護猫の動画です。保護主さんがゴミ屋敷から3年前に保護した黒猫の3兄弟。

保護した当時はガリガリに痩せてしまっていましたが、保護主さんの家でたくさんの愛情を受け、元気になっていったんだそう。

並んで仰向けに保護主さんに抱かれる3頭のお腹は子猫らしくぽっこりと膨らんでいたんだとか。安心した表情が幸せな生活を物語っています。

大きくなっても仲良し

保護から3年が経ち、ヤンチャな子猫たちも大きくなったそう。保護当時は子猫特有の青色だった目の色も変わり、すっかり立派な成猫です。

3頭は成猫になっても仲良しで、この日もぴったりと体を寄せ合ってグルーミングをし合っていたんだとか。

陽日くんは陽翔くんを抱きしめるように前足を巻きつけて離しません。仲睦まじい3頭が微笑ましく、いつまでも見ていたくなります。

喧嘩するほど仲がいい

穏やかな時間が流れていましたが、陽翔くんはいたずら心が湧いたのか、突然陽日くんの首元に噛みついたそう。陽日くんが思わず抵抗すると、なぜか噛みついたはずの陽翔くんがシャーと逆ギレ。

よもや兄弟ケンカが始まるのではという状況ですが、そんなことも日常なのか後ろにいる陽輝くんは全く動じていなかったんだとか。

その後も3頭は離れることなく、まるで1頭の猫であるかのようにくっつき合いながらグルーミングを続けていたそう。黒猫兄弟の仲睦まじいひとときに癒されます。

動画には、「なんて可愛い仲良し兄弟」「3ニャン仲良く過ごせてて良かった」と仲の良い3頭の成長を微笑ましく見守った視聴者からコメントが寄せられました。

YouTubeアカウント「人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】」では、保護主さんの活動によって幸せを掴んでいく野良猫たちの様子を、他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。