108万回以上表示され8.3万「いいね」を獲得しているのは、小さな女の子が猫を慈しむ様子。視聴者からは「大事にされてますね！！」「宝物なんだね」「人生の中で、すごく良い時間」などのコメントが届いています。

【写真：『大事な存在』をぎゅっと抱きしめる女の子→『猫の様子』を見ると…素敵な光景】

女の子の大切なもの

X（旧Twitter）アカウント「すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】」に投稿されたのは、投稿主さんの娘さんが『大事な存在』を慈しむ姿。その日の娘さんは、大切にしているものを集めてぎゅっと抱きしめたかったようです。

このとき娘さんに抱きしめられていたのは、可愛いぬいぐるみと、キジトラのふうかちゃん。娘さんにとってはどちらも大切で、手の中に抱えておきたい気分だったのでしょう。大事な存在をぎゅっと抱きしめることは、とても素直な愛情表現といえます。

愛情を受け入れる猫

一方で、ぬいぐるみとともに抱きしめられているふうかちゃんはといえば、片目をきゅっと細め「ちょっと苦しい…」と言っているような表情だったとか。娘さんはまだ小さく、ぬいぐるみとふうかちゃんを抱きしめるには腕の長さがちょっと足りなかったようです。

とはいえ、ふうかちゃんに逃げ出そうというそぶりは見られなかったとのこと。腕の中から出ようと思えばいつでも出られるのにそうしないということは、娘さんの愛情を受け入れたということでしょう。

大事なものはたくさん

実は、娘さんの『大事』はぬいぐるみとふうかちゃん以外にもあるそう。おうちには茶トラ猫の「すずくん」とキジトラの「つむぎくん」もいるのだそうです。娘さんは、もちろん全員のことが大好きで『大事』にしているとのこと。

娘さんの小さなからだにはちょっと大きいかな？と思える猫ちゃんたちをひざにのせ、吸ったりモフったりしているのだそうです。猫ちゃんたちを大事にすることで、娘さんご自身も癒されているのでしょう。

投稿を見た視聴者からは、「猫殿抱え切れない愛に戸惑っておる(笑)」「猫ちゃんの愛され顔が最高」などのコメントも。表情豊かな猫ちゃんたちにも注目です！

Xアカウント「すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】」には、3ニャンズが娘さんや息子さんと過ごす幸せな日常がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。