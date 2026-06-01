「やりすぎない感」がちょうどいい！【40・50代】がこなれる「ウルフボブ」って？

大人のイメチェンには、トレンドを取り入れつつも奇抜にならない絶妙なバランスが大切です。編集部が大人世代におすすめしたいのは、人気が高まる「ウルフ」の要素を取り入れた「ウルフボブ」。その中でもエッジを抑えてナチュラルに仕上げたプチウルフボブなら、やりすぎた雰囲気にならず上品なまとまりをキープできそう。今回は「TIECHEL 表参道」@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、大人の魅力が漂うプチウルフボブをご紹介します。

ベーシックなプチウルフボブ

プチウルフとは、トップの毛先を内側に入れてふんわりとした丸みを持たせ、ベースを外ハネにした、ウルフヘアの要素をナチュラルな雰囲気に落とし込んだスタイルのことです。首元にくびれができることでシルエットにメリハリが生まれ、こなれ感を演出。いつものボブに少しだけ遊び心を加えたい、大人世代のニーズに応えるデザインと言えるでしょう。

ナチュラルなプチウルフボブで、落ち着きをまとう

トップにふんわりとした丸みを持たせ、ベースにはプツッとしたラインを残して、控えめに外ハネさせたプチウルフボブ。肌なじみの良いナチュラルなブラウンカラーを合わせることで、大人らしい落ち着きを醸し出します。派手さを抑えた自然なフォルムは、日常の装いにすっと溶け込みそうです。

長めのトップで、マイルドに

トップを少し長めに設定して毛先を内へまとめ、そこから覗くようにベースを外ハネさせたデザインです。首元のくびれが強調されすぎないため、シルエットの変化をマイルドに楽しめそう。ウルフ特有の個性を抑えたデザインになっているので、これから徐々にメリハリをつけていきたい人にもオススメです。

ニュアンスウェーブで魅せる、大人可愛いプチウルフボブ

プチウルフボブ特有のくびれたシルエットはそのままに、ニュアンスウェーブの動きで抜け感をプラスしたスタイルです。淡いミルクティーカラーが髪全体の表情をさらにソフトに見せ、ふんわりと大人可愛い雰囲気に。自身のクセも活かしやそうな形なので、扱いやすさとオシャレな雰囲気を両立したい人にフィットしそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。