読売テレビの足立夏保アナウンサー（２６）、いや「ドン・カホ・アダーチ」が“裏ボス”として情報番組を支配する（！？）。昨年４月の放送開始から、同局制作の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・前１１時５５分）をメインキャスターとして率いた手腕を買われ、今年３月からは「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（月〜金曜・後３時５０分）の火曜メインキャスターにも起用された。失敗も糧にして、５年目アナウンサーがドンドン成長している。（田中 昌宏）

今年１月に放送された「ジグザグ」新春ＳＰでのひとコマ。番組ナビゲーターの俳優・小澤征悦（５１）に「『ジグザグ』の裏のドンは足立さんです。俺はＭＣでは素人。肝の据わった感じがありがたいんで、心の中で『裏ボス』って呼んでます」と独特の表現でたたえられたのだ。「もうちょっといい名前ありませんか？」とツッコんだところ、間髪入れずに飛び出したのが「ドン・カホ・アダーチ」だった。

「小澤さんには『変なあだ名で呼ばないでください』って言っているんですけど、実はキャッチーで気に入っています（笑）。入社５年目。まだまだ気持ちは若手なんですが、いつまでも若手とは言ってられないなと思うので、自信を持ってこの『ドン・カホ・アダーチ』というニックネームを背負えるように頑張りたいですね」

そんな名優の“あしらい方”を心得ているところも、ドンのドンたるゆえん。

「表現が難しいのですが“陽気なおじさま”…って言っていいんですかね（笑）。いつも会話に小ボケを入れたり、あえて世代を感じさせるような発言をして、イジられるように仕向けたり。最近はもう（ボケられても拾わずに）『はーい、分かりましたー』って（笑）」

親子ほどの年齢差。“娘”がニュースを分かりやすく伝え、“パパ”が視聴者目線でリアクションする。温かい雰囲気が昼の番組にマッチしているのだろう。一方、夕方の「ｔｅｎ．」は、２３年１月から務めたサブキャスターから、今年３月に火曜メインキャスターへと昇格。月、水〜金曜担当の中谷しのぶアナ（３７）、足立アナと入れ替わりで卒業した黒木千晶アナ（３２）を師と仰ぎ、奮闘している。

「お話をいただいた時は不安が大きかったです。ただ、ずっと背中を追いかけ続けていたので、いざやってみた時に『あ、中谷さんだったらああしているな。黒木さんだったらこうしているな』っていうことを、ふと思い出すことが多くて。生放送中に救われたことが多いです」

ただし、そこは新米メインキャスター。まだまだ失敗も多い。

「いっぱいありますよ！ いまだにカメラの位置が分かっていない（笑）。『（カメラのランプが）光るから分かるよ』って言われるんですけど『どこだどこだ？』ってなってしまって。家に帰ってオンエアを見返したら、全然違う方向を見てしゃべっている。（両先輩は）とってもいい感じに、かっこ良くやってはるのに」

徐々にではあるが「足立色」も出しつつある。

「等身大の２６歳として素直に話すことが、自分らしさにつながるのかな。基本的に会社では『足立はスキップしてるみたい』って言われています。いや、していないですよ（笑）。常に『ルンルンしている』と思われているようで。『ｔｅｎ．』の柔らかい雰囲気の中で、生かせていけたらいいなと思います」

その日生まれた命を祝福する名物コーナー「めばえ」など、ルンルンとスキップしたくなるような話題とトークで、“ドン”が関西を、全国を、明るく染めていく。

◆足立 夏保（あだち・かほ）１９９９年７月、シンガポール出身。２６歳。東京、米国、大阪、京都で育ち、早大を経て２２年に読売テレビ入社。かつてはインドア派だったが、最近の趣味は２泊３日のプチ旅行で自然を満喫すること。「阿蘇の雄大な景色や高知の“滝サウナ”でリフレッシュしてきました」。台湾、韓国、香港などへのグルメ旅も大好き。