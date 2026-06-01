◆春季近畿大会 ▽決勝 報徳学園１１―１０智弁和歌山（３１日・わかさスタジアム京都）

土壇場の５得点で猛追され、リードはわずか１点の９回２死満塁。一打逆転サヨナラ負けの場面をしのいだ報徳学園ナインは、マウンド上で喜びをぶつけ合った。智弁和歌山を振り切り、２０１０年以来、１６年ぶり２度目の近畿大会優勝を果たした。

苦しんだ主将・山田瑛太左翼手（３年）が歓喜の勝利をもたらした。２点リードの９回１死満塁で内角直球を強振し、打球は左翼席で弾んだ。公式戦１号がグランドスラム。「みんながつないでくれた。スタンドもベンチも喜んでいて『やってやったぞ！』と思った」。３回の右前適時打を含め、５打点の大暴れだ。

新チームの主将に就任したが「自分が引っ張ろうとすぎて…」と空回りした。大角健二監督（４６）の判断で３月から１か月、主将の肩書を外された。「周りを見るいい機会になった」と冷静になり、再登板後はチームの一体感を生み出した。「苦しいことも経験しているので、彼の本塁打はチームにとって大きかった」と指揮官。エース・沢田悠佑（３年）も「瑛太ならやってくれると信じていた」と自分のことのように喜んだ。

今大会は「野手が投手を育てよう」という狙いで、全試合で先攻を選択。指揮官は「１番から９番まで色んなところでチャンスメークできた」と、うなずいた。４番・藤本碧空三塁手（３年）も「みんなで、やぞ！」と叫び続けて“つなぎ”を意識づけた結果が、この日の１３安打１１得点だ。

山田主将は「ホッとしたのは一瞬。夏に切り替えていかないと」と、すぐに気持ちを引き締め直した。春の近畿王者は１６年以降（中止の２０年を除く）、夏の甲子園に出場している。さらなる進化を果たし、目指すのは夏切符ではなく全国制覇だ。（高柳 義人）

〇…智弁和歌山は６点を追う９回に怒とうの反撃も及ばず、３年連続の準優勝。９回は打者１１人の猛攻で５点を返し、１点差まで迫った。３回に３ラン、９回に適時打を放って３戦９打点の荒井優聖一塁手（３年）は「最後の最後に自分たちの弱さが出た」と唇をかんだ。相手を上回る１５安打に、中谷仁監督（４７）は「（打撃戦は）想定していた展開。最後まで食らいついていけた攻撃陣は良かった」と夏に向けての手応えを口にした。